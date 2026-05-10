Vida
Horóscopo de hoy domingo 10 de mayo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: un encuentro fortuito derivará en algo inesperado; conocerá a su alma gemela.
Salud: un dolor crónico se aliviará.
Sorpresa: promesa cumplida.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: pasarán momentos difíciles en la pareja, pero tomará la decisión correcta y le entenderán.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: encuentro fortuito.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: su encanto impactará en el entorno cercano; alguien lo percibirá y quedará impactado.
Salud: necesitará calmar la ansiedad.
Sorpresa: alguien activará recuerdos.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: resolverá una situación que en otros tiempos no podía y llamará la atención de alguien.
Salud: estará alerta por tropiezos.
Sorpresa: falla inesperada.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: su encanto estará irresistible y no será pasado por alto. Se avecina un encuentro romántico.
Salud: retomará deportes o gimnasia.
Sorpresa: vieja deuda será cancelada.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: la acción de gente entrometida afectará la armonía, pero actuará con carácter.
Salud: buena; cada día mejor.
Sorpresa: alcanzará una meta difícil.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: momento para escuchar con el corazón y tomar iniciativas que faciliten la armonía.
Salud: cambiará la dieta y mejorará.
Sorpresa: intercambio favorable.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: aunque cueste manifestar los sentimientos, lo hará para afianzar la pareja.
Salud: se calmarán sus nervios.
Sorpresa: alguien será obstinado.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: con coraje reforzará el encanto y atraerá a esa persona que parece distante.
Salud: cierta molestia se disipará.
Sorpresa: vencerá a un rebelde.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: resolverá una situación difícil en la pareja sin cambiar ni hacer promesas.
Salud: un estudio resultará bien.
Sorpresa: revelación incómoda.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: alguien que parece distante estará atraído por su gran encanto, pero otro se alejará.
Salud: necesita hidratarse más.
Sorpresa: hallará un objeto querido.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: su alma sensible se activará al conocer a alguien en un encuentro donde la pasará bien.
Salud: cierto dolor terminará.
Sorpresa: alguien mostrará afecto.
Si usted cumple años hoy es una persona conformista al vestirse, nada extravagante, siempre buscando lo clásico.