Horóscopo de hoy domingo 11 de enero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 de marzo al 20 de abril)
Amor: el balance será positivo en la pareja y permitirá que haya menos roces o altibajos.
Salud: necesita enriquecer la dieta.
Sorpresa: alguien se ausentará.
Tauro (21 de abril al 20 de mayo)
Amor: su encanto consolidará la pareja y pondrá fin a las diferencias; un nuevo comienzo será posible.
Salud: dormirá mejor si logra relajarse.
Sorpresa: un deseo se concreta.
Géminis (21 de mayo al 21 de junio)
Amor: alguien con quien comparte mucho tiempo necesitará un gesto que exprese su afecto.
Salud: disfrutará de gran vigor.
Sorpresa: un dato resultará erróneo.
Cáncer (22 de junio al 22 de julio)
Amor: un romance se insinuará de modo inesperado y no podrá evitar que su mundo se vea alterado.
Salud: los nervios se calmarán.
Sorpresa: alguien reflotará un conflicto.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Amor: notará que la serenidad fluye en la pareja y facilita hacer planes o avanzar hacia una nueva etapa.
Salud: la actividad física le ayudará.
Sorpresa: un secreto inesperado.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Amor: las pequeñas atenciones disiparán actitudes de indiferencia y la relación mejorará.
Salud: ingerir más fibras le hará bien.
Sorpresa: alguien no resultará simpático.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Amor: una expareja aparecerá para desafiar su equilibrio emocional, pero saldrá bien parado.
Salud: momento oportuno para hidratarse mejor.
Sorpresa: surgirá una nueva relación.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Amor: habrá instancias de diálogo abierto en las que descubrirá que la relación crece.
Salud: necesitará descansar mejor.
Sorpresa: una visita incómoda.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Amor: con la persona menos imaginada descubrirá dulces afinidades.
Salud: recupera el optimismo.
Sorpresa: rumores inquietantes.
Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)
Amor: se sorprenderá por la audacia que mostrará en una cita romántica.
Salud: una dolencia se aliviará.
Sorpresa: regalo inesperado.
Acuario (21 de enero al 19 de febrero)
Amor: su encanto se percibirá en el entorno y la persona menos imaginada querrá estar cerca.
Salud: dejará un hábito pernicioso.
Sorpresa: llega un beneficio.
Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)
Amor: su alma sensible disfrutará del encuentro más ansiado y los buenos momentos se multiplicarán.
Salud: mejorará su alimentación.
Sorpresa: viaje soñado.
Si cumple años hoy es una persona segura de lo que propone y con la fuerza necesaria para lograrlo. Trabaja con eficacia.