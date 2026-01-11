Horóscopo de hoy domingo 11 de enero de 2026

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Amor: el balance será positivo en la pareja y permitirá que haya menos roces o altibajos.

Salud: necesita enriquecer la dieta.

Sorpresa: alguien se ausentará.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Amor: su encanto consolidará la pareja y pondrá fin a las diferencias; un nuevo comienzo será posible.

Salud: dormirá mejor si logra relajarse.

Sorpresa: un deseo se concreta.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Amor: alguien con quien comparte mucho tiempo necesitará un gesto que exprese su afecto.

Salud: disfrutará de gran vigor.

Sorpresa: un dato resultará erróneo.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Amor: un romance se insinuará de modo inesperado y no podrá evitar que su mundo se vea alterado.

Salud: los nervios se calmarán.

Sorpresa: alguien reflotará un conflicto.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Amor: notará que la serenidad fluye en la pareja y facilita hacer planes o avanzar hacia una nueva etapa.

Salud: la actividad física le ayudará.

Sorpresa: un secreto inesperado.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Amor: las pequeñas atenciones disiparán actitudes de indiferencia y la relación mejorará.

Salud: ingerir más fibras le hará bien.

Sorpresa: alguien no resultará simpático.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Amor: una expareja aparecerá para desafiar su equilibrio emocional, pero saldrá bien parado.

Salud: momento oportuno para hidratarse mejor.

Sorpresa: surgirá una nueva relación.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Amor: habrá instancias de diálogo abierto en las que descubrirá que la relación crece.

Salud: necesitará descansar mejor.

Sorpresa: una visita incómoda.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor: con la persona menos imaginada descubrirá dulces afinidades.

Salud: recupera el optimismo.

Sorpresa: rumores inquietantes.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Amor: se sorprenderá por la audacia que mostrará en una cita romántica.

Salud: una dolencia se aliviará.

Sorpresa: regalo inesperado.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Amor: su encanto se percibirá en el entorno y la persona menos imaginada querrá estar cerca.

Salud: dejará un hábito pernicioso.

Sorpresa: llega un beneficio.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Amor: su alma sensible disfrutará del encuentro más ansiado y los buenos momentos se multiplicarán.

Salud: mejorará su alimentación.

Sorpresa: viaje soñado.

Si cumple años hoy es una persona segura de lo que propone y con la fuerza necesaria para lograrlo. Trabaja con eficacia.