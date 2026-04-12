Horóscopo de hoy domingo 12 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: expresará sentimientos profundos y será una revelación para alguien especial de su entorno.

Salud: aumentará su vigor.

Sorpresa: cita inesperada.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: una actitud obstinada no hará bien frente a reclamos de su pareja y causará cierta tensión.

Salud: una dolencia se disipa.

Sorpresa: evitará un alejamiento.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: liberará sentimientos retenidos para recuperar momentos románticos que se han ido.

Salud: una molestia se aliviará.

Sorpresa: sucederá lo que rechaza.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: una discusión le causará más inquietud de lo habitual, pero reconocerá que es importante.

Salud: los excesos serán controlados.

Sorpresa: experiencia emocionante.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: se avecina el momento en que debe considerar una nueva etapa para la relación y formular planes.

Salud: un control será oportuno.

Sorpresa: mensaje ambiguo.

Virgo (agosto 23-sept. 22)

Amor: la timidez será una traba si desea avanzar en una nueva relación y su encanto será elogiado.

Salud: su bienestar será renovado.

Sorpresa: una meta será lograda.

Libra (setiembre 23-oct. 22)

Amor: surgirán reproches más por capricho que por motivos reales, pero la armonía se salvará.

Salud: nervios alterados se calmarán.

Sorpresa: un viaje se concretará.

Escorpio (octubre 23-nov. 21)

Amor: su encanto brillará y en la pareja crecerá la calidez y, si busca buena compañía, la tendrá.

Salud: dolor de espalda cederá.

Sorpresa: se cumple un viejo anhelo.

Sagitario (nov. 22-dic. 21)

Amor: su simpatía alegrará el entorno y será bien agasajado por la persona que más le interesa.

Salud: molestias en la piel se alivian.

Sorpresa: una propuesta se renueva.

Capricornio (dic. 22-enero 20)

Amor: reiterar reproches en la pareja no será buena idea; alguien podría tomar distancia.

Salud: un estudio será oportuno.

Sorpresa: experiencia hipnótica.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: regalos, agasajos y buenos momentos en la pareja fortalecerán el romance comprometido.

Salud: caminar más hará bien.

Sorpresa: inesperado desencanto.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: por alguna actitud crecerá la distancia. Recuperará la relación si reconoce errores.

Salud: eludir a la gente demandante.

Sorpresa: encuentro mágico.

Si usted cumple años hoy es una persona resuelta y algo atropellada, pero toma muchas previsiones para gastar.