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Horóscopo de hoy domingo 12 de abril de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: expresará sentimientos profundos y será una revelación para alguien especial de su entorno.
Salud: aumentará su vigor.
Sorpresa: cita inesperada.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: una actitud obstinada no hará bien frente a reclamos de su pareja y causará cierta tensión.
Salud: una dolencia se disipa.
Sorpresa: evitará un alejamiento.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: liberará sentimientos retenidos para recuperar momentos románticos que se han ido.
Salud: una molestia se aliviará.
Sorpresa: sucederá lo que rechaza.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: una discusión le causará más inquietud de lo habitual, pero reconocerá que es importante.
Salud: los excesos serán controlados.
Sorpresa: experiencia emocionante.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: se avecina el momento en que debe considerar una nueva etapa para la relación y formular planes.
Salud: un control será oportuno.
Sorpresa: mensaje ambiguo.
Virgo (agosto 23-sept. 22)
Amor: la timidez será una traba si desea avanzar en una nueva relación y su encanto será elogiado.
Salud: su bienestar será renovado.
Sorpresa: una meta será lograda.
Libra (setiembre 23-oct. 22)
Amor: surgirán reproches más por capricho que por motivos reales, pero la armonía se salvará.
Salud: nervios alterados se calmarán.
Sorpresa: un viaje se concretará.
Escorpio (octubre 23-nov. 21)
Amor: su encanto brillará y en la pareja crecerá la calidez y, si busca buena compañía, la tendrá.
Salud: dolor de espalda cederá.
Sorpresa: se cumple un viejo anhelo.
Sagitario (nov. 22-dic. 21)
Amor: su simpatía alegrará el entorno y será bien agasajado por la persona que más le interesa.
Salud: molestias en la piel se alivian.
Sorpresa: una propuesta se renueva.
Capricornio (dic. 22-enero 20)
Amor: reiterar reproches en la pareja no será buena idea; alguien podría tomar distancia.
Salud: un estudio será oportuno.
Sorpresa: experiencia hipnótica.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: regalos, agasajos y buenos momentos en la pareja fortalecerán el romance comprometido.
Salud: caminar más hará bien.
Sorpresa: inesperado desencanto.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: por alguna actitud crecerá la distancia. Recuperará la relación si reconoce errores.
Salud: eludir a la gente demandante.
Sorpresa: encuentro mágico.
Si usted cumple años hoy es una persona resuelta y algo atropellada, pero toma muchas previsiones para gastar.