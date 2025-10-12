Horóscopo de hoy domingo 12 de octubre de 2025

Horóscopo de hoy domingo 12 de octubre de 2025

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: le molestará cierta improvisación en la pareja en asuntos que requieren una atención especial.
Salud: molestias superadas.
Sorpresa: cambios inminentes.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la relación crecerá en madurez. La atracción fortalecerá la unión amorosa y dará confianza.
Salud: caminar le hará muy bien.
Sorpresa: saludable buen humor.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: intelectualizar demasiado ocultará aspectos emocionales, pero la pasará bien en una cita.
Salud: necesitará un buen descanso.
Sorpresa: alguien será simpático.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: una expareja rondará en el entorno. Si se concentra en su nueva relación, nada pasará.
Salud: agregará frutas a su dieta.
Sorpresa: proyecto exitoso.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: le asaltará cierta inseguridad por ver fantasmas donde no los hay, pero la armonía pronto llegará.
Salud: la natación le relajará.
Sorpresa: visita agradable.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: surgirán altibajos porque idealiza a su pareja. Si ve las cosas como son, todo mejorará.
Salud: cierta dolencia se disipa.
Sorpresa: buena fortuna.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: en una cita habrá intenciones muy opuestas, pero si se deja llevar, se sorprenderá.
Salud: una terapia será efectiva.
Sorpresa: reencuentro inesperado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: aún con entrometidos, no podrán afectar la intimidad de la pareja. Nueva etapa.
Salud: momento para chequeos.
Sorpresa: ráfaga de buena suerte.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: conflictos que cree resueltos volverán, pero la pareja lo superará con afecto.
Salud: las alergias se disiparán.
Sorpresa: regalo novedoso.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: las discusiones por el control en la pareja aumentarán, pero la armonía no faltará.
Salud: un deporte le hará bien.
Sorpresa: mejoría en el trabajo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: reproches en la pareja podrían hacerle enojar, pero le llenará de ternura y la amará más.
Salud: una molestia se disipa.
Sorpresa: aparece un viejo amigo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: un entredicho podría hacerle perder de vista lo esencial de la pareja, pero su corazón fluirá.
Salud: será necesario un análisis.
Sorpresa: nueva relación.

Si usted cumple años hoy es una persona caracterizada por su inteligencia privilegiada y razonamientos cautos.

