Horóscopo de hoy domingo 12 de octubre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: le molestará cierta improvisación en la pareja en asuntos que requieren una atención especial.

Salud: molestias superadas.

Sorpresa: cambios inminentes.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la relación crecerá en madurez. La atracción fortalecerá la unión amorosa y dará confianza.

Salud: caminar le hará muy bien.

Sorpresa: saludable buen humor.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: intelectualizar demasiado ocultará aspectos emocionales, pero la pasará bien en una cita.

Salud: necesitará un buen descanso.

Sorpresa: alguien será simpático.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: una expareja rondará en el entorno. Si se concentra en su nueva relación, nada pasará.

Salud: agregará frutas a su dieta.

Sorpresa: proyecto exitoso.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: le asaltará cierta inseguridad por ver fantasmas donde no los hay, pero la armonía pronto llegará.

Salud: la natación le relajará.

Sorpresa: visita agradable.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: surgirán altibajos porque idealiza a su pareja. Si ve las cosas como son, todo mejorará.

Salud: cierta dolencia se disipa.

Sorpresa: buena fortuna.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: en una cita habrá intenciones muy opuestas, pero si se deja llevar, se sorprenderá.

Salud: una terapia será efectiva.

Sorpresa: reencuentro inesperado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: aún con entrometidos, no podrán afectar la intimidad de la pareja. Nueva etapa.

Salud: momento para chequeos.

Sorpresa: ráfaga de buena suerte.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: conflictos que cree resueltos volverán, pero la pareja lo superará con afecto.

Salud: las alergias se disiparán.

Sorpresa: regalo novedoso.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: las discusiones por el control en la pareja aumentarán, pero la armonía no faltará.

Salud: un deporte le hará bien.

Sorpresa: mejoría en el trabajo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: reproches en la pareja podrían hacerle enojar, pero le llenará de ternura y la amará más.

Salud: una molestia se disipa.

Sorpresa: aparece un viejo amigo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: un entredicho podría hacerle perder de vista lo esencial de la pareja, pero su corazón fluirá.

Salud: será necesario un análisis.

Sorpresa: nueva relación.

Si usted cumple años hoy es una persona caracterizada por su inteligencia privilegiada y razonamientos cautos.