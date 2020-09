Horóscopo de hoy domingo 13 de septiembre del 2020

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: sus reacciones impulsivas no provocarán discusiones, en cambio, seducirán a alguien inesperado. Salud: buena y estable. Sorpresa: la buena fortuna le sonreirá súbitamente.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: su deseo de cercanía fallará porque su estrategia no es la mejor. Deje que su corazón le guíe hacia el otro. Salud: debe descansar más. Sorpresa: anuncio insólito en cena familiar.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: momento feliz; intimidad generosa; todo le inspira confianza. Deja atrás el apego; se sentirá amado. Salud: dolores de cabeza. Sorpresa: un gesto hará que se vea irresistible.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: surgen situaciones en las que su opinión no es tenida en cuenta. No se aísle y estará bien. Salud: hora de un chequeo general. Sorpresa: un fastidioso problema no se notará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: deja atrás el pasado y se mete de lleno en su nueva pareja. Su actitud despertará seducción y dará seguridad. Salud: controle su dieta. Sorpresa: pondrá límites a un entrometido.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: su timidez le hace actuar como principiante. Todo irá bien si no idealiza a cierta persona. Salud: una alergia finalmente cederá. Sorpresa: llegan noticias que llenan de entusiasmo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: se preocupa por lo que dice o deja de decir. Relájese, su pareja le escuchará con el corazón. Salud: está ganando peso. Sorpresa: hallará aquel objeto extraviado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: expresa sentimientos no compartidos con su pareja pero le comprenden y la afinidad crece. Salud: el yoga le sentará bien. Sorpresa: llegará dinero con el que no contaba.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: su actitud refleja que nada le viene bien. Cuidado, su pareja está por perder la paciencia. Salud: disfruta de gran vigor. Sorpresa: un amigo se recuperará de un accidente.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: el entusiasmo de su pareja le pone incómodo. Déjese llevar y pasará momentos gratos. Salud: aléjese de los dulces. Sorpresa: se esclarece un misterio que le desvela.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: despertará sintiendo que un ciclo ha concluido en la pareja; no será el fin pero algo cambiará. Salud: ingiera más agua. Sorpresa: llegará visita con regalos brillantes.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible disfruta la relación y vuela pero su pareja le bajará a tierra con alguna exigencia. Salud: molestias en los pies. Sorpresa: intuirá una conspiración a sus espaldas.

Si usted cumple años hoy es una persona: sensible y movediza. Se emociona con las historias de amor de otras parejas.