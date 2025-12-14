vida
Horóscopo de hoy domingo 14 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 marzo a 20 abril)
Amor: un asunto conflictivo de la relación comenzará a resolverse, pero su pareja pondrá un reparo inesperado.
Salud: necesita vigilar su peso.
Sorpresa: despedida de un amigo.
TAURO (21 abril a 20 mayo)
Amor: habrá disgustos en la pareja por la interferencia de familiares, pero logrará conformar a todos.
Salud: cierta tensión se aliviará.
Sorpresa: propuesta insólita.
GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)
Amor: mostrará mayor ternura en el trato con su pareja y la retribución no se hará esperar; armonía.
Salud: ingerir fibras le hará bien.
Sorpresa: gente poco confiable.
CÁNCER (22 junio a 22 julio)
Amor: tendrá coraje para defender la privacidad de la pareja y alejará a las personas más conflictivas.
Salud: necesitará hacer deportes.
Sorpresa: cambio drástico.
LEO (23 julio a 22 agosto)
Amor: excesivos reproches pondrán la relación al borde de una crisis; hará bien en elevar la comprensión.
Salud: dejará un hábito pernicioso.
Sorpresa: una indiscreción será fatal.
VIRGO (23 agosto a 22 septiembre)
Amor: momento propicio para dialogar en la pareja sobre temas postergados y tomar decisiones.
Salud: si la ropa ajusta, indica algo.
Sorpresa: encuentro fortuito.
LIBRA (23 septiembre a 22 octubre)
Amor: amable reconciliación o enamoramiento en la primera cita; todo está dispuesto para el romance.
Salud: un estudio será oportuno.
Sorpresa: impuntualidad irritante.
ESCORPIO (23 octubre a 21 noviembre)
Amor: su encanto natural estará potenciado y alguien tomará la iniciativa.
Salud: gozará de gran vigor.
Sorpresa: pondrá límites.
SAGITARIO (22 noviembre a 21 diciembre)
Amor: en medio de una discusión no será bueno tomar decisiones; si se relaja, todo se acomodará.
Salud: una dolencia dejará de molestar.
Sorpresa: situación confusa.
CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)
Amor: aun con roces, la calidez en la pareja disipará conflictos y ayudará a recomponer el vínculo.
Salud: necesita tomar más agua.
Sorpresa: alguien será indiferente.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
Amor: se avecina una etapa plena de diálogo y gestos con encanto, pero le pedirán mayor compromiso.
Salud: un control será oportuno.
Sorpresa: el pasado volverá.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
Amor: momento propicio para sincerarse en la pareja, aunque algunas verdades puedan herir.
Salud: tendrá buena elongación.
Sorpresa: cita inolvidable.
Si usted cumple años hoy es una persona: infatigable y de gran ingenio, pero oculta ciertos rasgos extravagantes.