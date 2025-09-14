Horóscopo de hoy domingo 14 de septiembre de 2025

Horóscopo de hoy domingo 14 de septiembre de 2025

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Amor: una decisión impulsiva podría generar rechazo, pero alguien sabrá comprenderle.
Salud: estable, con tendencia a mejorar.
Sorpresa: llegará la buena fortuna.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Amor: su deseo de atraer a alguien crecerá si permite que el corazón guíe sus acciones.
Salud: se relajará con una técnica adecuada.
Sorpresa: anuncio increíble.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Amor: vivirá un momento feliz y de armonía luminosa; se disiparán los apegos.
Salud: desaparecerá el dolor de espalda.
Sorpresa: gesto irresistible.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Amor: surgirá una situación en la que su opinión no será tomada en cuenta; podría enojarse.
Salud: fortalecerá sus defensas.
Sorpresa: problema resuelto.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Amor: convendrá dejar atrás el pasado si desea comenzar una nueva relación. Momento feliz.
Salud: necesitará iniciar una dieta.
Sorpresa: pondrá límites a alguien.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Amor: su timidez podría ser una barrera, pero un cálido encuentro lo cambiará todo.
Salud: desaparecerá el dolor en los hombros.
Sorpresa: noticia inquietante.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Amor: lo que digan los demás empezará a afectarle, pero la pareja le dará seguridad.
Salud: comenzará a perder peso.
Sorpresa: hallará algo perdido.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Amor: si demora en expresar sentimientos, la relación se verá afectada.
Salud: iniciará el gimnasio.
Sorpresa: llegará dinero extra.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor: sus actitudes mostrarán incomodidad y eso no caerá bien.
Salud: buen humor y energía renovada.
Sorpresa: encuentro fortuito.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Amor: se contagiará del entusiasmo de su pareja y vivirá cálidos momentos.
Salud: su piel requerirá cuidados.
Sorpresa: misterio aclarado.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Amor: un ciclo terminará y otro se iniciará; será hermoso y no deberá temer.
Salud: hará bien en hidratarse.
Sorpresa: visita imprevista.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Amor: su sensibilidad estará alerta ante una nueva relación, aunque la persona se mostrará distante.
Salud: desaparecerá una molestia.
Sorpresa: lugar de ensueño.

Si usted cumple años hoy es una persona sensible y movediza, que se emociona con las historias de amor de otros.

