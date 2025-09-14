vida
Horóscopo de hoy domingo 14 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Amor: una decisión impulsiva podría generar rechazo, pero alguien sabrá comprenderle.
Salud: estable, con tendencia a mejorar.
Sorpresa: llegará la buena fortuna.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Amor: su deseo de atraer a alguien crecerá si permite que el corazón guíe sus acciones.
Salud: se relajará con una técnica adecuada.
Sorpresa: anuncio increíble.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Amor: vivirá un momento feliz y de armonía luminosa; se disiparán los apegos.
Salud: desaparecerá el dolor de espalda.
Sorpresa: gesto irresistible.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Amor: surgirá una situación en la que su opinión no será tomada en cuenta; podría enojarse.
Salud: fortalecerá sus defensas.
Sorpresa: problema resuelto.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Amor: convendrá dejar atrás el pasado si desea comenzar una nueva relación. Momento feliz.
Salud: necesitará iniciar una dieta.
Sorpresa: pondrá límites a alguien.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Amor: su timidez podría ser una barrera, pero un cálido encuentro lo cambiará todo.
Salud: desaparecerá el dolor en los hombros.
Sorpresa: noticia inquietante.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Amor: lo que digan los demás empezará a afectarle, pero la pareja le dará seguridad.
Salud: comenzará a perder peso.
Sorpresa: hallará algo perdido.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Amor: si demora en expresar sentimientos, la relación se verá afectada.
Salud: iniciará el gimnasio.
Sorpresa: llegará dinero extra.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Amor: sus actitudes mostrarán incomodidad y eso no caerá bien.
Salud: buen humor y energía renovada.
Sorpresa: encuentro fortuito.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Amor: se contagiará del entusiasmo de su pareja y vivirá cálidos momentos.
Salud: su piel requerirá cuidados.
Sorpresa: misterio aclarado.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Amor: un ciclo terminará y otro se iniciará; será hermoso y no deberá temer.
Salud: hará bien en hidratarse.
Sorpresa: visita imprevista.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Amor: su sensibilidad estará alerta ante una nueva relación, aunque la persona se mostrará distante.
Salud: desaparecerá una molestia.
Sorpresa: lugar de ensueño.
Si usted cumple años hoy es una persona sensible y movediza, que se emociona con las historias de amor de otros.