Horóscopo de hoy domingo 15 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: un asunto ríspido se resolverá, pero el resultado será equitativo y sin vencedores.
Salud: el peso requiere atención.
Sorpresa: simpático regalo.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: habrá disgusto por interferencias externas, pero con paciencia recuperará la privacidad.
Salud: tensión en los hombros.
Sorpresa: propuesta alocada.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: momento propicio para mostrar simpatía; su encanto crecerá y surgirá el romance.
Salud: las verduras le beneficiarán.
Sorpresa: apoyo inesperado.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: reunirá el valor para tomar iniciativas que mejorarán la relación.
Salud: es momento de hidratarse mejor.
Sorpresa: un plan fallará.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: insistir en reproches pondrá la relación al borde de una crisis innecesaria; conviene escuchar.
Salud: abandonará un mal hábito.
Sorpresa: graciosa indiscreción.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: día favorable para dialogar y tomar decisiones postergadas; todo mejorará.
Salud: irá al gimnasio.
Sorpresa: un chisme resultará cierto.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: se acerca una reconciliación o un nuevo romance; el panorama será favorable.
Salud: un medicamento aliviará molestias.
Sorpresa: alguien llegará tarde.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: su encanto será evidente y alguien querrá acercarse.
Salud: gozará de gran vigor físico.
Sorpresa: alguien será impertinente.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: le costará decidir, pero disfrutar de buena compañía será lo más acertado.
Salud: una dolencia se disipará.
Sorpresa: encuentro fortuito.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: tras la incertidumbre, la armonía disipará conflictos y sanará vínculos.
Salud: al equilibrar la dieta notará mejoría.
Sorpresa: confesión inesperada.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: se aproxima un momento decisivo en la pareja que implicará mayor compromiso.
Salud: cada día se sentirá mejor.
Sorpresa: el pasado quedará superado.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: buen momento para dialogar con sinceridad, aunque resulte doloroso.
Salud: caminar a diario le beneficiará.
Sorpresa: encuentro inolvidable.
Si usted cumple años hoy es una persona infatigable y de gran ingenio, pero oculta ciertos rasgos extravagantes.