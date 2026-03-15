Vida
Horóscopo de hoy domingo 15 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: las actividades en común ayudarán a consolidar la relación con mayor armonía y calidez.
Salud: disfrutará de vitalidad.
Sorpresa: oportuno encuentro.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: las presiones externas disminuirán y la armonía sanará los roces causados por la ansiedad.
Salud: controlará los nervios.
Sorpresa: situación imprevista.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: emociones intensas harán tambalear a la pareja, pero el equilibrio pronto se restablecerá.
Salud: una dolencia se aliviará.
Sorpresa: cambio drástico.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: alguien de irresistible encanto cruzará su camino y querrá acercarse; se avecina romance.
Salud: una molestia se disipará.
Sorpresa: pondrá límites.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: alguien se acercará con imaginación y despertará su interés. Resultará ser una bella persona.
Salud: iniciará una dieta balanceada.
Sorpresa: acuerdo familiar.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: será favorable tomar iniciativas audaces y la relación comenzará a fortalecerse en lo nuevo.
Salud: caminar más le hará bien.
Sorpresa: actitud celebrada.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: momento favorable para un romance en el que se disiparán las causas de inquietud.
Salud: las tensiones desaparecerán.
Sorpresa: misterio revelado.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: si los roces aumentan, será buena idea pactar una tregua y dialogar con sinceridad.
Salud: adoptará un buen hábito.
Sorpresa: éxito imprevisto.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: hará bien en manejar el caudal de emociones y la relación ganará en intensidad.
Salud: disfrutará de gran vigor.
Sorpresa: súbito protagonismo.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: las tensiones en la pareja dificultarán el diálogo, pero pronto se equilibrarán.
Salud: un resultado dará alivio.
Sorpresa: un anhelo se cumple.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: pronto estará cerca de quien despierta su deseo y un romance podría surgir.
Salud: prevenir riesgos será conveniente.
Sorpresa: alguien se distanciará.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: la calidez mutua ganará espacio y disolverá los caprichos; el aburrimiento quedará atrás.
Salud: un dolor crónico se aliviará.
Sorpresa: reconocerán su alma sensible.
Si usted cumple años hoy es una persona muy inteligente y sensible. Sabe esclarecer situaciones complejas.