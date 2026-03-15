Horóscopo de hoy domingo 15 de marzo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: las actividades en común ayudarán a consolidar la relación con mayor armonía y calidez.

Salud: disfrutará de vitalidad.

Sorpresa: oportuno encuentro.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: las presiones externas disminuirán y la armonía sanará los roces causados por la ansiedad.

Salud: controlará los nervios.

Sorpresa: situación imprevista.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: emociones intensas harán tambalear a la pareja, pero el equilibrio pronto se restablecerá.

Salud: una dolencia se aliviará.

Sorpresa: cambio drástico.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: alguien de irresistible encanto cruzará su camino y querrá acercarse; se avecina romance.

Salud: una molestia se disipará.

Sorpresa: pondrá límites.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: alguien se acercará con imaginación y despertará su interés. Resultará ser una bella persona.

Salud: iniciará una dieta balanceada.

Sorpresa: acuerdo familiar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: será favorable tomar iniciativas audaces y la relación comenzará a fortalecerse en lo nuevo.

Salud: caminar más le hará bien.

Sorpresa: actitud celebrada.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: momento favorable para un romance en el que se disiparán las causas de inquietud.

Salud: las tensiones desaparecerán.

Sorpresa: misterio revelado.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: si los roces aumentan, será buena idea pactar una tregua y dialogar con sinceridad.

Salud: adoptará un buen hábito.

Sorpresa: éxito imprevisto.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: hará bien en manejar el caudal de emociones y la relación ganará en intensidad.

Salud: disfrutará de gran vigor.

Sorpresa: súbito protagonismo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: las tensiones en la pareja dificultarán el diálogo, pero pronto se equilibrarán.

Salud: un resultado dará alivio.

Sorpresa: un anhelo se cumple.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: pronto estará cerca de quien despierta su deseo y un romance podría surgir.

Salud: prevenir riesgos será conveniente.

Sorpresa: alguien se distanciará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: la calidez mutua ganará espacio y disolverá los caprichos; el aburrimiento quedará atrás.

Salud: un dolor crónico se aliviará.

Sorpresa: reconocerán su alma sensible.

Si usted cumple años hoy es una persona muy inteligente y sensible. Sabe esclarecer situaciones complejas.