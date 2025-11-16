vida
Horóscopo de hoy domingo 16 de noviembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: alguien interesante se sentirá impactado por su encanto irresistible; posible inicio de relación.
Salud: las emociones serán positivas.
Sorpresa: nuevo negocio.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: su intuición le indicará la verdad en una situación sospechosa. La respuesta será amorosa.
Salud: si se divierte, mejorará.
Sorpresa: agradable pausa.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: un secreto encenderá la calidez que está a punto de enfriarse y el buen humor reinará.
Salud: las alergias arreciarán.
Sorpresa: amigo poderoso.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Amor: diferencias en la pareja revelarán temas ocultos; oportunidad para dialogar.
Salud: molestias digestivas se alivian.
Sorpresa: emotivo encuentro.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: su fuerte encanto estará irresistible y alguien se acercará con interés romántico.
Salud: urge prevenir problemas de piel.
Sorpresa: decisión audaz.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: semana con placenteros momentos y menos conflictos; la armonía crecerá.
Salud: iniciar natación será beneficioso.
Sorpresa: fiesta inolvidable.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: dejará de lado la rigidez y se acercará a una bella persona que le admira en silencio.
Salud: una dolencia se aliviará.
Sorpresa: amigo en problemas.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: su alma gemela estará cerca y la relación que se avecina será todo lo que desea.
Salud: propicio iniciar una dieta.
Sorpresa: alegría familiar.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: no será buena idea hacer promesas; conviene trabajar la aceptación.
Salud: el encierro será perjudicial.
Sorpresa: respuesta insólita.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: un encuentro fortuito encenderá las luces de un viejo amor, pero todo será diferente.
Salud: hidratarse más será beneficioso.
Sorpresa: grupo díscolo.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: tendrá expectativas al conocer a una persona encantadora; la calidez será intensa.
Salud: ir al gimnasio será habitual.
Sorpresa: intuición acertada.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: no dará explicaciones cuando la persona menos pensada le invite a un soñado encuentro.
Salud: alerta por alergias.
Sorpresa: temores disipados.
Si usted cumple años hoy es una persona poderosa para materializar sueños e integrarlos a su mundo interior.