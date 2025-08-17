Horóscopo de hoy domingo 17 de agosto de 2025

Horóscopo de hoy domingo 17 de agosto de 2025

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.



Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Amor: sentirá incomodidad porque cree que su pareja ejerce control; no es así, pero convendrá dialogar.
Salud: retomará el gimnasio.
Sorpresa: llega dinero extra.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Amor: querrá mantener la relación como está, pero un pedido de más compromiso no le agradará.
Salud: las caminatas le harán bien.
Sorpresa: regalo inesperado.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Amor: su encanto afianzará la unión de la pareja, pero convendrá moderar la locuacidad.
Salud: riesgo de tropiezos.
Sorpresa: rasgo desagradable.

CÁNCER (22 de junio al 23 de julio)

Amor: momento para dejar fluir la ternura y permitir que la seducción crezca.
Salud: hidratarse será clave.
Sorpresa: encuentro fortuito.

LEO (24 de julio al 23 de agosto)

Amor: la falta de comunicación provocará roces, pero llegará la reconciliación.
Salud: iniciará una dieta sana.
Sorpresa: muestra de valor.

VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Amor: creerá que no es valorado, pero descubrirá que estaba equivocado.
Salud: la cintura dejará de doler.
Sorpresa: secreto revelado.

LIBRA (24 de septiembre al 22 de octubre)

Amor: en un encuentro fortuito se despertará su rasgo enamoradizo por alguien que le encantará.
Salud: superará el cansancio.
Sorpresa: cambio drástico.

ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)

Amor: una actitud rencorosa afectará la armonía; mejorará si controla el resentimiento.
Salud: caminar le hará bien.
Sorpresa: situación complicada.

SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor: actuar con calidez reforzará la pareja y generará dulces vivencias; una herida sanará.
Salud: se disipará una molestia.
Sorpresa: explicación poco creíble.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Amor: una discusión le hará decir cosas falsas, pero tendrá valor para disculparse.
Salud: reducir la sal le hará bien.
Sorpresa: proyecto audaz.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Amor: familiares entrometidos podrían alterar la armonía, pero sabrá proteger la relación.
Salud: la impulsividad le hará mal.
Sorpresa: momento de ternura.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Amor: momentos dichosos; las relaciones de larga data madurarán y los solteros encontrarán pareja.
Salud: mejorará notablemente.
Sorpresa: reconocimiento merecido.

Si usted cumple años hoy es una persona que pasa por ser un tímido amante, pero en el fondo oculta una gran pasión.

