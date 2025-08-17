Horóscopo de hoy domingo 17 de agosto de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Amor: sentirá incomodidad porque cree que su pareja ejerce control; no es así, pero convendrá dialogar.

Salud: retomará el gimnasio.

Sorpresa: llega dinero extra.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Amor: querrá mantener la relación como está, pero un pedido de más compromiso no le agradará.

Salud: las caminatas le harán bien.

Sorpresa: regalo inesperado.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Amor: su encanto afianzará la unión de la pareja, pero convendrá moderar la locuacidad.

Salud: riesgo de tropiezos.

Sorpresa: rasgo desagradable.

CÁNCER (22 de junio al 23 de julio)

Amor: momento para dejar fluir la ternura y permitir que la seducción crezca.

Salud: hidratarse será clave.

Sorpresa: encuentro fortuito.

LEO (24 de julio al 23 de agosto)

Amor: la falta de comunicación provocará roces, pero llegará la reconciliación.

Salud: iniciará una dieta sana.

Sorpresa: muestra de valor.

VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Amor: creerá que no es valorado, pero descubrirá que estaba equivocado.

Salud: la cintura dejará de doler.

Sorpresa: secreto revelado.

LIBRA (24 de septiembre al 22 de octubre)

Amor: en un encuentro fortuito se despertará su rasgo enamoradizo por alguien que le encantará.

Salud: superará el cansancio.

Sorpresa: cambio drástico.

ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)

Amor: una actitud rencorosa afectará la armonía; mejorará si controla el resentimiento.

Salud: caminar le hará bien.

Sorpresa: situación complicada.

SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor: actuar con calidez reforzará la pareja y generará dulces vivencias; una herida sanará.

Salud: se disipará una molestia.

Sorpresa: explicación poco creíble.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Amor: una discusión le hará decir cosas falsas, pero tendrá valor para disculparse.

Salud: reducir la sal le hará bien.

Sorpresa: proyecto audaz.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Amor: familiares entrometidos podrían alterar la armonía, pero sabrá proteger la relación.

Salud: la impulsividad le hará mal.

Sorpresa: momento de ternura.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Amor: momentos dichosos; las relaciones de larga data madurarán y los solteros encontrarán pareja.

Salud: mejorará notablemente.

Sorpresa: reconocimiento merecido.

Si usted cumple años hoy es una persona que pasa por ser un tímido amante, pero en el fondo oculta una gran pasión.