Horóscopo de hoy domingo 17 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: un encuentro inesperado logrará que una persona especial se acerque por afinidad.

Salud: controlará sus nervios.

Sorpresa: percibirá buena señal.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: en la pareja se dará una confesión que le sorprenderá, pero verá las cosas con confianza.

Salud: iniciará nueva rutina de gimnasia.

Sorpresa: encuentro incómodo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: alguien tímido se convertirá en el confidente que le dará los mejores consejos para amar.

Salud: comerá más frutas y verduras.

Sorpresa: mensaje enigmático.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: en un encuentro fortuito conocerá a alguien que hará vibrar su corazón como nunca antes.

Salud: un ayuno consciente resultará beneficioso.

Sorpresa: momento conmovedor.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: el diálogo a tiempo producirá momentos de intensa calidez que preparan decisiones futuras.

Salud: descansará mejor.

Sorpresa: reunión con un viejo amigo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: tendrá en cuenta detalles que para su pareja son importantes y la relación crecerá.

Salud: disfrutará de gran vitalidad.

Sorpresa: alguien se alejará.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: un conflicto podría surgir si le pidieran mayor compromiso, pero recibirá mucho afecto.

Salud: evitará excesos en todo.

Sorpresa: señales dudosas.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: creerá que su pareja no retribuye sus atenciones, pero le sorprenderá con un agasajo.

Salud: controlará el estrés y mejorará.

Sorpresa: excusa inaceptable.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: su encanto será percibido como irresistible en el entorno y alguien se acercará.

Salud: una pausa le hará bien.

Sorpresa: elogio inesperado.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: momento de la pareja en el que no se admiten actitudes ni decisiones impulsivas.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: riesgo evitado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: la pareja vivirá un deslumbramiento en la intimidad y la unión se llenará de felicidad.

Salud: renovará rutinas de gimnasia.

Sorpresa: encuentro en la calle.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: los momentos de indiferencia podrían crear condiciones para un lento alejamiento.

Salud: menos estrés, más descanso.

Sorpresa: nace un entusiasmo.

Si usted cumple años hoy es una persona lenta pero muy firme. Actúa con perseverancia y desconfía de ideas nuevas.