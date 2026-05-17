Vida
Horóscopo de hoy domingo 17 de mayo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: un encuentro inesperado logrará que una persona especial se acerque por afinidad.
Salud: controlará sus nervios.
Sorpresa: percibirá buena señal.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: en la pareja se dará una confesión que le sorprenderá, pero verá las cosas con confianza.
Salud: iniciará nueva rutina de gimnasia.
Sorpresa: encuentro incómodo.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: alguien tímido se convertirá en el confidente que le dará los mejores consejos para amar.
Salud: comerá más frutas y verduras.
Sorpresa: mensaje enigmático.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: en un encuentro fortuito conocerá a alguien que hará vibrar su corazón como nunca antes.
Salud: un ayuno consciente resultará beneficioso.
Sorpresa: momento conmovedor.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: el diálogo a tiempo producirá momentos de intensa calidez que preparan decisiones futuras.
Salud: descansará mejor.
Sorpresa: reunión con un viejo amigo.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: tendrá en cuenta detalles que para su pareja son importantes y la relación crecerá.
Salud: disfrutará de gran vitalidad.
Sorpresa: alguien se alejará.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: un conflicto podría surgir si le pidieran mayor compromiso, pero recibirá mucho afecto.
Salud: evitará excesos en todo.
Sorpresa: señales dudosas.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: creerá que su pareja no retribuye sus atenciones, pero le sorprenderá con un agasajo.
Salud: controlará el estrés y mejorará.
Sorpresa: excusa inaceptable.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: su encanto será percibido como irresistible en el entorno y alguien se acercará.
Salud: una pausa le hará bien.
Sorpresa: elogio inesperado.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: momento de la pareja en el que no se admiten actitudes ni decisiones impulsivas.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: riesgo evitado.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: la pareja vivirá un deslumbramiento en la intimidad y la unión se llenará de felicidad.
Salud: renovará rutinas de gimnasia.
Sorpresa: encuentro en la calle.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: los momentos de indiferencia podrían crear condiciones para un lento alejamiento.
Salud: menos estrés, más descanso.
Sorpresa: nace un entusiasmo.
Si usted cumple años hoy es una persona lenta pero muy firme. Actúa con perseverancia y desconfía de ideas nuevas.