Vida
Horóscopo de hoy domingo 2 de agosto de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: un tema ríspido provocará roces en la pareja, pero en el diálogo hallarán todas las respuestas.
Salud: un chequeo dará alivio.
Sorpresa: momento divertido.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: su paciente conducta será observada por una persona que se sentirá inmediatamente atraída.
Salud: una dieta sana ayudará.
Sorpresa: llegará dinero extra.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: un encuentro encenderá un romance que ya está insinuado y la relación se llenará de entusiasmo.
Salud: una molestia se disipará.
Sorpresa: regalo genial.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: una expareja tendrá un gesto agradable, pero de todos modos será una actitud desubicada.
Salud: insistirá con el gimnasio.
Sorpresa: hallará algo extraviado.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: en un encuentro informal hallará a su alma gemela y el romance será cuestión de tiempo.
Salud: disfrutará de gran bienestar.
Sorpresa: situación superada.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: conocerá gente nueva en un encuentro y alguien quedará impactado por su encanto.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: una historia se repetirá.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: no será buena idea postergar el diálogo ni actuar con indiferencia, o todo se complicará.
Salud: una dieta sana será curativa.
Sorpresa: cambio inesperado.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: un conflicto antes superado se reactivará por algunos roces, pero surgirá algo nuevo.
Salud: las caminatas harán bien.
Sorpresa: curiosa invitación.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: una coincidencia generará encuentros íntimos que serán inolvidables.
Salud: una dolencia se disipará.
Sorpresa: reunión urgente.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: una afinidad con la persona menos imaginada hará surgir un romance.
Salud: iniciará rutinas de ejercicio.
Sorpresa: chisme verosímil.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: alguien querrá tomarlo como confidente, pero eso podría dañar su propia relación.
Salud: hallará el modo de relajarse.
Sorpresa: halago inesperado.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: le pedirán que exprese sus sentimientos y, si lo hace, la relación recuperará la calidez.
Salud: alerta por pérdidas o extravíos.
Sorpresa: el fastidio quedará atrás.
Si usted cumple años hoy es una persona: nerviosa, pero creativa. Convierte sus ideas en actividades rentables.