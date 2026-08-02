Horóscopo de hoy domingo 2 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: un tema ríspido provocará roces en la pareja, pero en el diálogo hallarán todas las respuestas.

Salud: un chequeo dará alivio.

Sorpresa: momento divertido.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: su paciente conducta será observada por una persona que se sentirá inmediatamente atraída.

Salud: una dieta sana ayudará.

Sorpresa: llegará dinero extra.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: un encuentro encenderá un romance que ya está insinuado y la relación se llenará de entusiasmo.

Salud: una molestia se disipará.

Sorpresa: regalo genial.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: una expareja tendrá un gesto agradable, pero de todos modos será una actitud desubicada.

Salud: insistirá con el gimnasio.

Sorpresa: hallará algo extraviado.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: en un encuentro informal hallará a su alma gemela y el romance será cuestión de tiempo.

Salud: disfrutará de gran bienestar.

Sorpresa: situación superada.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: conocerá gente nueva en un encuentro y alguien quedará impactado por su encanto.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: una historia se repetirá.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: no será buena idea postergar el diálogo ni actuar con indiferencia, o todo se complicará.

Salud: una dieta sana será curativa.

Sorpresa: cambio inesperado.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: un conflicto antes superado se reactivará por algunos roces, pero surgirá algo nuevo.

Salud: las caminatas harán bien.

Sorpresa: curiosa invitación.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: una coincidencia generará encuentros íntimos que serán inolvidables.

Salud: una dolencia se disipará.

Sorpresa: reunión urgente.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: una afinidad con la persona menos imaginada hará surgir un romance.

Salud: iniciará rutinas de ejercicio.

Sorpresa: chisme verosímil.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: alguien querrá tomarlo como confidente, pero eso podría dañar su propia relación.

Salud: hallará el modo de relajarse.

Sorpresa: halago inesperado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: le pedirán que exprese sus sentimientos y, si lo hace, la relación recuperará la calidez.

Salud: alerta por pérdidas o extravíos.

Sorpresa: el fastidio quedará atrás.

Si usted cumple años hoy es una persona: nerviosa, pero creativa. Convierte sus ideas en actividades rentables.