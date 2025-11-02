Horóscopo de hoy domingo 2 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: la comprensión crecerá en la pareja y si privilegia los detalles, sus sueños se cumplirán.

Salud: iniciar deportes le hará bien.

Sorpresa: una cita será divertida.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: confusiones o malentendidos podrían alterar su apacible mundo, pero con afecto todo mejorará.

Salud: cafeína, sí con moderación.

Sorpresa: alguien será un fastidio.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: gestos en la pareja parecerán incómodos, pero con comprensión los percibirá con el corazón.

Salud: superará cierto abatimiento.

Sorpresa: afinidad atractiva.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: se dejará guiar por la intuición y un romance podría surgir, pero tendrá sabor a desencanto.

Salud: dejará hábito pernicioso.

Sorpresa: su carrera brillará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: conocerá a alguien que impactará directo al corazón y un romance será la nueva meta.

Salud: comenzará una dieta sana.

Sorpresa: una vocación se renovará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: románticas atenciones harán que su pareja revise la expresión del afecto y actúe.

Salud: cada día estará mejor.

Sorpresa: un éxito será merecido.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la comunicación crecerá en la pareja y los planes y anhelos podrán concretarse.

Salud: descansará mejor y más horas.

Sorpresa: recompensa por intuición.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: le confiarán un secreto delicado que será un desafío para la comprensión.

Salud: hacer caminatas será sano.

Sorpresa: cambio increíble.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: con una leve mejora de su imagen, atraerá a quien menos imagina.

Salud: disfrutará de gran vigor.

Sorpresa: una ayuda no llegará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: en la pareja crecerá el deseo que ambos quieren concretar y el momento llega.

Salud: el dolor de hombros cederá.

Sorpresa: sueño cumplido.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: deslumbrará en un encuentro divertido y, de improviso, conocerá a su alma gemela.

Salud: esfuerzos físicos no harán bien.

Sorpresa: gesto enternecedor.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: un gesto en la pareja encenderá la calidez que parece haber menguado y todo mejorará.

Salud: el nerviosismo se aplacará.

Sorpresa: conflicto no deseado.

Si usted cumple años hoy es una persona romántica pero impulsiva. Hace enojar a su pareja, pero le perdonan.