Horóscopo de hoy domingo 21 de junio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: ante berrinches o caprichos, no será buena idea subestimarlos, ya que algo le quieren decir.

Salud: las caminatas le ayudarán.

Sorpresa: encuentro fortuito.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: se suavizarán los roces en la pareja y logrará el milagro de una calidez firme y en aumento.

Salud: un estudio le dará excelente.

Sorpresa: novedad insólita.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: un encuentro será la oportunidad para conocer a la persona que cambiará su mundo.

Salud: la gimnasia le aliviará.

Sorpresa: situación inesperada.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: experimentará algo distinto a todo lo conocido hasta ahora. Romance a primera vista.

Salud: menos excesos, mejor.

Sorpresa: rumor extendido.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: los sentimientos que expresará la persona que le atrae serán decisivos para tomar la iniciativa.

Salud: un estudio será oportuno.

Sorpresa: faltarán amigos.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: podrá conocer a una persona con quien tendrá mucha afinidad; se avecina un romance.

Salud: un dolor crónico se aliviará.

Sorpresa: surgirá un viaje.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: pasará por una variedad de emociones, pero valdrá la pena al conocer a esa persona.

Salud: iniciará una dieta sana.

Sorpresa: cálida intimidad.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: en momentos difíciles, querrá recibir contención y dejará de hacer críticas.

Salud: cierta molestia se aliviará.

Sorpresa: alguien será eficaz.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: un malentendido le alterará los nervios, pero la confusión será bien aclarada.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: fin de una etapa.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: alguien le tomará por sorpresa y será un flechazo inmediato; posible romance.

Salud: ideal caminar con intensidad.

Sorpresa: conflicto superado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: no será buena idea obtener la atención en la pareja a toda costa o recibirá indiferencia.

Salud: una consulta dará en la tecla.

Sorpresa: viaje inesperado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: una iniciativa será criticada, pero no por eso debe amilanarse; si la reformula, será divertida.

Salud: un resultado traerá alivio.

Sorpresa: un acuerdo llegará a su fin.

Si usted cumple años hoy es una persona: agradable y tranquila. Se mete en discusiones, pero no insiste mucho.