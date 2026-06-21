Vida
Horóscopo de hoy domingo 21 de junio de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: ante berrinches o caprichos, no será buena idea subestimarlos, ya que algo le quieren decir.
Salud: las caminatas le ayudarán.
Sorpresa: encuentro fortuito.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: se suavizarán los roces en la pareja y logrará el milagro de una calidez firme y en aumento.
Salud: un estudio le dará excelente.
Sorpresa: novedad insólita.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: un encuentro será la oportunidad para conocer a la persona que cambiará su mundo.
Salud: la gimnasia le aliviará.
Sorpresa: situación inesperada.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: experimentará algo distinto a todo lo conocido hasta ahora. Romance a primera vista.
Salud: menos excesos, mejor.
Sorpresa: rumor extendido.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: los sentimientos que expresará la persona que le atrae serán decisivos para tomar la iniciativa.
Salud: un estudio será oportuno.
Sorpresa: faltarán amigos.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: podrá conocer a una persona con quien tendrá mucha afinidad; se avecina un romance.
Salud: un dolor crónico se aliviará.
Sorpresa: surgirá un viaje.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: pasará por una variedad de emociones, pero valdrá la pena al conocer a esa persona.
Salud: iniciará una dieta sana.
Sorpresa: cálida intimidad.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: en momentos difíciles, querrá recibir contención y dejará de hacer críticas.
Salud: cierta molestia se aliviará.
Sorpresa: alguien será eficaz.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: un malentendido le alterará los nervios, pero la confusión será bien aclarada.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: fin de una etapa.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: alguien le tomará por sorpresa y será un flechazo inmediato; posible romance.
Salud: ideal caminar con intensidad.
Sorpresa: conflicto superado.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: no será buena idea obtener la atención en la pareja a toda costa o recibirá indiferencia.
Salud: una consulta dará en la tecla.
Sorpresa: viaje inesperado.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: una iniciativa será criticada, pero no por eso debe amilanarse; si la reformula, será divertida.
Salud: un resultado traerá alivio.
Sorpresa: un acuerdo llegará a su fin.
Si usted cumple años hoy es una persona: agradable y tranquila. Se mete en discusiones, pero no insiste mucho.