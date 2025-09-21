Horóscopo de hoy domingo 21 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Amor: la rutina resentirá la calidez en la relación, pero tomará iniciativas para cambiarla.

Salud: necesitará planear un descanso.

Sorpresa: giro providencial.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Amor: surgirán temas que la pareja insiste en eludir, pero el diálogo sincero devolverá el equilibrio.

Salud: un hábito será perjudicial.

Sorpresa: comentario desubicado.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Amor: encanto, discusiones, atracción y rechazo se combinarán en momentos románticos.

Salud: reducirá la ingesta calórica.

Sorpresa: segundas intenciones.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Amor: pondrá límites a gente entrometida y la relación recuperará el romanticismo.

Salud: una molestia cederá.

Sorpresa: confusión incómoda.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Amor: momento propicio para mostrar su encanto y actuar; su entorno estará expectante.

Salud: iniciará un deporte.

Sorpresa: colega desleal.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Amor: una propuesta amorosa no despertará interés, pero luego hallará lo atractivo.

Salud: dolor de cintura mejorará.

Sorpresa: su intuición ayudará.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Amor: su pareja descubrirá que disfruta atender sus deseos; le retribuirán con gran calidez.

Salud: gozará de gran vigor.

Sorpresa: una discusión escalará.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Amor: verá con claridad el estado del vínculo y expresará lo que no le agrada.

Salud: se aliviarán las tensiones.

Sorpresa: promesa incumplida.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor: un encuentro dará inicio a un romance soñado, lleno de calidez.

Salud: convendrá evitar esfuerzos.

Sorpresa: falla superada.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Amor: su autoestima crecerá y con ella el encanto; la pareja alcanzará armonía dulce.

Salud: una dolencia terminará.

Sorpresa: error aclarado.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Amor: un compromiso crecerá, pero conservará su espacio personal.

Salud: una alergia será controlada.

Sorpresa: gente problemática.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Amor: surgirán momentos de gran calidez que fortalecerán la pareja sin necesidad de explicaciones.

Salud: una molestia se disipará.

Sorpresa: algo difícil se arreglará.

Si usted cumple años hoy es una persona poseedora de una sensibilidad que, si se orienta positivamente, hace felices a los demás.