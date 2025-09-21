vida
Horóscopo de hoy domingo 21 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Amor: la rutina resentirá la calidez en la relación, pero tomará iniciativas para cambiarla.
Salud: necesitará planear un descanso.
Sorpresa: giro providencial.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Amor: surgirán temas que la pareja insiste en eludir, pero el diálogo sincero devolverá el equilibrio.
Salud: un hábito será perjudicial.
Sorpresa: comentario desubicado.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Amor: encanto, discusiones, atracción y rechazo se combinarán en momentos románticos.
Salud: reducirá la ingesta calórica.
Sorpresa: segundas intenciones.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Amor: pondrá límites a gente entrometida y la relación recuperará el romanticismo.
Salud: una molestia cederá.
Sorpresa: confusión incómoda.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Amor: momento propicio para mostrar su encanto y actuar; su entorno estará expectante.
Salud: iniciará un deporte.
Sorpresa: colega desleal.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Amor: una propuesta amorosa no despertará interés, pero luego hallará lo atractivo.
Salud: dolor de cintura mejorará.
Sorpresa: su intuición ayudará.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Amor: su pareja descubrirá que disfruta atender sus deseos; le retribuirán con gran calidez.
Salud: gozará de gran vigor.
Sorpresa: una discusión escalará.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Amor: verá con claridad el estado del vínculo y expresará lo que no le agrada.
Salud: se aliviarán las tensiones.
Sorpresa: promesa incumplida.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Amor: un encuentro dará inicio a un romance soñado, lleno de calidez.
Salud: convendrá evitar esfuerzos.
Sorpresa: falla superada.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Amor: su autoestima crecerá y con ella el encanto; la pareja alcanzará armonía dulce.
Salud: una dolencia terminará.
Sorpresa: error aclarado.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Amor: un compromiso crecerá, pero conservará su espacio personal.
Salud: una alergia será controlada.
Sorpresa: gente problemática.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Amor: surgirán momentos de gran calidez que fortalecerán la pareja sin necesidad de explicaciones.
Salud: una molestia se disipará.
Sorpresa: algo difícil se arreglará.
Si usted cumple años hoy es una persona poseedora de una sensibilidad que, si se orienta positivamente, hace felices a los demás.