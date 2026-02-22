Horóscopo de hoy domingo 22 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: estará sensible a lo que ocurre en su entorno y descubrirá a alguien irresistible.

Salud: los hombros se aliviarán.

Sorpresa: compromiso incumplido.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: momento oportuno para retomar o iniciar un diálogo necesario y mejorar lo que afecta la armonía.

Salud: una dolencia cederá.

Sorpresa: encuentro interrumpido.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: estará susceptible y podría no aceptar críticas; una pausa evitará roces.

Salud: caminar le hará bien.

Sorpresa: señal de estabilidad.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: la falta de iniciativa generará rutina en la pareja; conviene renovar la vida diaria.

Salud: decidirá mejorar su dieta.

Sorpresa: misterio revelado.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: algunos roces evidenciarán un conflicto que creía superado, pero sabrá escuchar.

Salud: un examen de la vista será oportuno.

Sorpresa: ambigüedad irritante.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: la imaginación renovará la relación y dará paso a un nuevo comienzo.

Salud: las molestias recientes mejorarán.

Sorpresa: visita inesperada.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la intensa vida social puede convertirse en excusa para no dialogar; evítelo.

Salud: los nervios se calmarán.

Sorpresa: alguien querrá ayudar.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: un desencanto momentáneo le hará dudar, pero el corazón prevalecerá.

Salud: descansará mejor cada noche.

Sorpresa: halagos inesperados.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: sentirá atracción por dos personas distintas, pero sabrá elegir.

Salud: conviene hidratarse bien.

Sorpresa: una ex pareja se acercará.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: el manejo del dinero causará roces, pero encontrará equilibrio.

Salud: iniciará un deporte entretenido.

Sorpresa: un amigo se despedirá.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: retomar temas pendientes fortalecerá la armonía en la pareja.

Salud: una consulta médica traerá alivio.

Sorpresa: beneficio esperado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: su encanto será más notorio de lo que imagina y alguien quedará impactado.

Salud: cuidará su piel con mayor atención.

Sorpresa: alegría inesperada.

Si usted cumple años hoy es una persona enérgica y rigurosa. Atenta al trabajo, pero más inclinada a lo afectivo.