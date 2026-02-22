Vida
Horóscopo de hoy domingo 22 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: estará sensible a lo que ocurre en su entorno y descubrirá a alguien irresistible.
Salud: los hombros se aliviarán.
Sorpresa: compromiso incumplido.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: momento oportuno para retomar o iniciar un diálogo necesario y mejorar lo que afecta la armonía.
Salud: una dolencia cederá.
Sorpresa: encuentro interrumpido.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: estará susceptible y podría no aceptar críticas; una pausa evitará roces.
Salud: caminar le hará bien.
Sorpresa: señal de estabilidad.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: la falta de iniciativa generará rutina en la pareja; conviene renovar la vida diaria.
Salud: decidirá mejorar su dieta.
Sorpresa: misterio revelado.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: algunos roces evidenciarán un conflicto que creía superado, pero sabrá escuchar.
Salud: un examen de la vista será oportuno.
Sorpresa: ambigüedad irritante.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: la imaginación renovará la relación y dará paso a un nuevo comienzo.
Salud: las molestias recientes mejorarán.
Sorpresa: visita inesperada.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: la intensa vida social puede convertirse en excusa para no dialogar; evítelo.
Salud: los nervios se calmarán.
Sorpresa: alguien querrá ayudar.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: un desencanto momentáneo le hará dudar, pero el corazón prevalecerá.
Salud: descansará mejor cada noche.
Sorpresa: halagos inesperados.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: sentirá atracción por dos personas distintas, pero sabrá elegir.
Salud: conviene hidratarse bien.
Sorpresa: una ex pareja se acercará.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: el manejo del dinero causará roces, pero encontrará equilibrio.
Salud: iniciará un deporte entretenido.
Sorpresa: un amigo se despedirá.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: retomar temas pendientes fortalecerá la armonía en la pareja.
Salud: una consulta médica traerá alivio.
Sorpresa: beneficio esperado.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: su encanto será más notorio de lo que imagina y alguien quedará impactado.
Salud: cuidará su piel con mayor atención.
Sorpresa: alegría inesperada.
Si usted cumple años hoy es una persona enérgica y rigurosa. Atenta al trabajo, pero más inclinada a lo afectivo.