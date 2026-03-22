Horóscopo de hoy domingo 22 de marzo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: la comunicación mejorará y facilitará la libre expresión de sentimientos en la pareja.

Salud: riesgo de tropiezos, atención.

Sorpresa: hallará algo extraviado.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: confiará sentimientos muy guardados y la armonía crecerá, generando plena calidez.

Salud: un chequeo será buena idea.

Sorpresa: sugerencia audaz.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: sentirá que dos personas le atraen por distintos motivos, pero el corazón decidirá.

Salud: las penas y los altibajos cesarán.

Sorpresa: cambios drásticos.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: atraviesa cierta soledad, pero saldrá de ella gracias a quien menos imagina.

Salud: hacer deportes le hará bien.

Sorpresa: resolverá un asunto delicado.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: sin herir susceptibilidades, el vínculo necesita diálogo para fortalecerse.

Salud: estará mejor si camina más.

Sorpresa: emociones positivas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: una infidencia le alterará, pero se apoyará en su corazón para decidir.

Salud: conviene mejorar las rutinas físicas.

Sorpresa: reencuentro esperado.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: un prejuicio dividirá la relación, pero el diálogo mostrará que no es grave.

Salud: un cambio en la dieta le hará bien.

Sorpresa: evento esclarecedor.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: armonía y afinidad en encuentros cálidos; se inicia una etapa de madurez.

Salud: reducir hidratos será beneficioso.

Sorpresa: excelente contacto.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: con pequeños detalles, la relación recuperará la armonía perdida.

Salud: un control será oportuno.

Sorpresa: halago inesperado.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: surgirán discusiones por temas menores; conviene ver qué hay detrás.

Salud: una dolencia se aliviará.

Sorpresa: ingenioso regalo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: se mostrará pesimista y creerá difícil acercarse a alguien, pero algo le dará esperanza.

Salud: un estudio será tranquilizador.

Sorpresa: algo que parecía seguro dejará de serlo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: con menos dispersión, dedicará más tiempo a la relación y el deseo renovará la calidez.

Salud: será ideal equilibrar la dieta.

Sorpresa: encanto irresistible.

Si usted cumple años hoy es una persona introvertida, de gestos y movimientos lentos pero cargados de significado.