Vida
Horóscopo de hoy domingo 22 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: la comunicación mejorará y facilitará la libre expresión de sentimientos en la pareja.
Salud: riesgo de tropiezos, atención.
Sorpresa: hallará algo extraviado.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: confiará sentimientos muy guardados y la armonía crecerá, generando plena calidez.
Salud: un chequeo será buena idea.
Sorpresa: sugerencia audaz.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: sentirá que dos personas le atraen por distintos motivos, pero el corazón decidirá.
Salud: las penas y los altibajos cesarán.
Sorpresa: cambios drásticos.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: atraviesa cierta soledad, pero saldrá de ella gracias a quien menos imagina.
Salud: hacer deportes le hará bien.
Sorpresa: resolverá un asunto delicado.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: sin herir susceptibilidades, el vínculo necesita diálogo para fortalecerse.
Salud: estará mejor si camina más.
Sorpresa: emociones positivas.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: una infidencia le alterará, pero se apoyará en su corazón para decidir.
Salud: conviene mejorar las rutinas físicas.
Sorpresa: reencuentro esperado.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: un prejuicio dividirá la relación, pero el diálogo mostrará que no es grave.
Salud: un cambio en la dieta le hará bien.
Sorpresa: evento esclarecedor.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: armonía y afinidad en encuentros cálidos; se inicia una etapa de madurez.
Salud: reducir hidratos será beneficioso.
Sorpresa: excelente contacto.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: con pequeños detalles, la relación recuperará la armonía perdida.
Salud: un control será oportuno.
Sorpresa: halago inesperado.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: surgirán discusiones por temas menores; conviene ver qué hay detrás.
Salud: una dolencia se aliviará.
Sorpresa: ingenioso regalo.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: se mostrará pesimista y creerá difícil acercarse a alguien, pero algo le dará esperanza.
Salud: un estudio será tranquilizador.
Sorpresa: algo que parecía seguro dejará de serlo.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: con menos dispersión, dedicará más tiempo a la relación y el deseo renovará la calidez.
Salud: será ideal equilibrar la dieta.
Sorpresa: encanto irresistible.
Si usted cumple años hoy es una persona introvertida, de gestos y movimientos lentos pero cargados de significado.