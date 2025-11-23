vida
Horóscopo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: se avecina una relación con alguien que cree distante; serán encuentros de intensa calidez.
Salud: riesgo de tropiezos.
Sorpresa: viaje imprevisto.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: querrá disfrutar de momentos románticos pero circunstancias fortuitas lo impedirán; tendrá calma.
Salud: se aliviarán tensiones.
Sorpresa: regalo ingenioso.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: un romance comenzará accidentado pero disfrutará vivencias inolvidables.
Salud: conviene salir a caminar.
Sorpresa: suceso extraño.
CÁNCER (junio 22-julio 23)
Amor: recordará el lugar donde se manifestaban tanto amor y ternura y querrá volver a recrearlo.
Salud: molestia hepática.
Sorpresa: beneficio concretado.
LEO (julio 24-agosto 23)
Amor: al recuperar el interés en salir, se preparará para una nueva relación que pronto dará inicio.
Salud: propicio practicar natación.
Sorpresa: evaluación inesperada.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Amor: su fidelidad será un valor destacado en la pareja; estará irresistible y se lo harán notar.
Salud: menos alcohol, mejor.
Sorpresa: un proyecto crecerá.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Amor: si enfrenta sus temores, se volverá irresistible y se concretará un hermoso encuentro.
Salud: iniciará actividades nuevas.
Sorpresa: alegre visita.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Amor: captará la atención de alguien con gran encanto y se producirá un encuentro.
Salud: si se relaja, dormirá mejor.
Sorpresa: inolvidable cita.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Amor: una decisión apresurada generará una crisis que se revertirá al dialogar.
Salud: dolor de hombros se disipa.
Sorpresa: sentimientos contrariados.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: la diferencia en destinos para un viaje creará tensiones, pero todo se aclarará.
Salud: momento para hidratarse.
Sorpresa: gracioso capricho.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: momento propicio para renovar pactos y promesas en relaciones del pasado o futuras.
Salud: ideal comenzar deportes.
Sorpresa: desactivará un fraude.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: un encuentro fortuito reunirá lo necesario para un romance, pero su corazón dirá otra cosa.
Salud: ingerir menos calorías.
Sorpresa: llega crédito.
Si usted cumple años hoy es alguien: de sólidos recursos y capaz de asumir riesgos. Ama la acción ejecutiva.