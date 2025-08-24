vida
Horóscopo de hoy domingo 24 de agosto de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Amor: desencuentros y malentendidos crearán una crisis, pero el afecto la superará.
Salud: gozará de gran vigor.
Sorpresa: encuentro fortuito.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Amor: condiciones propicias para un romance o una ansiada reconciliación; unión sólida.
Salud: posible tropiezo u olvido.
Sorpresa: feliz entusiasmo.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Amor: aumentarán las muestras de afecto si deja atrás el pasado; momentos románticos.
Salud: se aliviará una molestia lumbar.
Sorpresa: una rutina termina.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Amor: ante intromisiones, preservará la intimidad y tomará la iniciativa.
Salud: llega un esperado alivio.
Sorpresa: asunto pendiente.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Amor: la armonía crecerá renovada por la seducción; lo afectivo sanará heridas.
Salud: iniciará una dieta sana.
Sorpresa: cita inesperada.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Amor: si decide juzgar, provocará dolor en la pareja; hará bien en repararlo con afecto.
Salud: disfrutará de gran vitalidad.
Sorpresa: regalo anónimo.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Amor: con gran seducción no logrará el contacto con quien más desea conocer.
Salud: caminar será beneficioso.
Sorpresa: promesa cumplida.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Amor: si desea que su pareja se sienta a gusto, equilibrará impulso con delicadeza.
Salud: el nerviosismo cesará.
Sorpresa: reunión brillante.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Amor: el sentido común bastará para resolver los conflictos de pareja.
Salud: cuidará su hígado con éxito.
Sorpresa: llega respuesta esperada.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Amor: hablar demasiado ocultará sentimientos; será mejor escuchar más.
Salud: ideal para iniciar deportes.
Sorpresa: secreto revelado.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Amor: su encanto atraerá admiración, pero la persona esperada no aparecerá.
Salud: mejor evitar excesos al comer.
Sorpresa: dato vital.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Amor: su imaginación pondrá a la pareja cerca de una crisis, pero el afecto la superará.
Salud: se disipará el dolor de cintura.
Sorpresa: viaje accidentado.
Si usted cumple años hoy es una persona líder y conductora, capaz de detectar la capacidad y el talento en los demás.