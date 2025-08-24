Horóscopo de hoy domingo 24 de agosto de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Amor: desencuentros y malentendidos crearán una crisis, pero el afecto la superará.

Salud: gozará de gran vigor.

Sorpresa: encuentro fortuito.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Amor: condiciones propicias para un romance o una ansiada reconciliación; unión sólida.

Salud: posible tropiezo u olvido.

Sorpresa: feliz entusiasmo.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Amor: aumentarán las muestras de afecto si deja atrás el pasado; momentos románticos.

Salud: se aliviará una molestia lumbar.

Sorpresa: una rutina termina.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Amor: ante intromisiones, preservará la intimidad y tomará la iniciativa.

Salud: llega un esperado alivio.

Sorpresa: asunto pendiente.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Amor: la armonía crecerá renovada por la seducción; lo afectivo sanará heridas.

Salud: iniciará una dieta sana.

Sorpresa: cita inesperada.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Amor: si decide juzgar, provocará dolor en la pareja; hará bien en repararlo con afecto.

Salud: disfrutará de gran vitalidad.

Sorpresa: regalo anónimo.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Amor: con gran seducción no logrará el contacto con quien más desea conocer.

Salud: caminar será beneficioso.

Sorpresa: promesa cumplida.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Amor: si desea que su pareja se sienta a gusto, equilibrará impulso con delicadeza.

Salud: el nerviosismo cesará.

Sorpresa: reunión brillante.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor: el sentido común bastará para resolver los conflictos de pareja.

Salud: cuidará su hígado con éxito.

Sorpresa: llega respuesta esperada.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Amor: hablar demasiado ocultará sentimientos; será mejor escuchar más.

Salud: ideal para iniciar deportes.

Sorpresa: secreto revelado.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Amor: su encanto atraerá admiración, pero la persona esperada no aparecerá.

Salud: mejor evitar excesos al comer.

Sorpresa: dato vital.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Amor: su imaginación pondrá a la pareja cerca de una crisis, pero el afecto la superará.

Salud: se disipará el dolor de cintura.

Sorpresa: viaje accidentado.

Si usted cumple años hoy es una persona líder y conductora, capaz de detectar la capacidad y el talento en los demás.