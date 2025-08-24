Horóscopo de hoy domingo 24 de agosto de 2025

vida

Horóscopo de hoy domingo 24 de agosto de 2025

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

especial para Prensa Libre

|

Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Amor: desencuentros y malentendidos crearán una crisis, pero el afecto la superará.
Salud: gozará de gran vigor.
Sorpresa: encuentro fortuito.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Amor: condiciones propicias para un romance o una ansiada reconciliación; unión sólida.
Salud: posible tropiezo u olvido.
Sorpresa: feliz entusiasmo.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Amor: aumentarán las muestras de afecto si deja atrás el pasado; momentos románticos.
Salud: se aliviará una molestia lumbar.
Sorpresa: una rutina termina.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Amor: ante intromisiones, preservará la intimidad y tomará la iniciativa.
Salud: llega un esperado alivio.
Sorpresa: asunto pendiente.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Amor: la armonía crecerá renovada por la seducción; lo afectivo sanará heridas.
Salud: iniciará una dieta sana.
Sorpresa: cita inesperada.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Amor: si decide juzgar, provocará dolor en la pareja; hará bien en repararlo con afecto.
Salud: disfrutará de gran vitalidad.
Sorpresa: regalo anónimo.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Amor: con gran seducción no logrará el contacto con quien más desea conocer.
Salud: caminar será beneficioso.
Sorpresa: promesa cumplida.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Amor: si desea que su pareja se sienta a gusto, equilibrará impulso con delicadeza.
Salud: el nerviosismo cesará.
Sorpresa: reunión brillante.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor: el sentido común bastará para resolver los conflictos de pareja.
Salud: cuidará su hígado con éxito.
Sorpresa: llega respuesta esperada.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Amor: hablar demasiado ocultará sentimientos; será mejor escuchar más.
Salud: ideal para iniciar deportes.
Sorpresa: secreto revelado.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Amor: su encanto atraerá admiración, pero la persona esperada no aparecerá.
Salud: mejor evitar excesos al comer.
Sorpresa: dato vital.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Amor: su imaginación pondrá a la pareja cerca de una crisis, pero el afecto la superará.
Salud: se disipará el dolor de cintura.
Sorpresa: viaje accidentado.

Si usted cumple años hoy es una persona líder y conductora, capaz de detectar la capacidad y el talento en los demás.

ESCRITO POR:

especial para Prensa Libre

especial para Prensa Libre

Lee más artículos de especial para Prensa Libre

ARCHIVADO EN:

Horóscopo de hoy 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre