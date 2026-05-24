Vida
Horóscopo de hoy domingo 24 de mayo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: la pareja tendrá momentos difíciles, pero hará las cosas de un modo que la armonía no se perderá.
Salud: se aliviarán molestias.
Sorpresa: cita inolvidable.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: surgirán planteos en la pareja que le irritarán, pero evitará actitudes obstinadas y se calmará.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: excusas que no conforman.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: compartirá los secretos, la afinidad crecerá en la pareja y dará paso a una intensa calidez.
Salud: descansará cada día mejor.
Sorpresa: visita imprevista.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: resolverá una situación difícil que complica a la pareja y su firmeza recibirá elogios amorosos.
Salud: evitará ciertos excesos.
Sorpresa: decisión dura, pero necesaria.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: conocerá a un recién llegado y se enamorará por un rasgo personal que conmoverá su corazón.
Salud: dejará de ser tan exigente.
Sorpresa: mensaje con misterio.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: ante cierta persona le atrapará la fascinación, pero al final la verá tal como es.
Salud: disfrutará del bienestar.
Sorpresa: será complaciente.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: vencerá obstáculos que traban a la pareja y las heridas compartidas se curarán.
Salud: una dolencia se disipará.
Sorpresa: un secreto será revelado.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: la pareja tomará una decisión riesgosa, pero el resultado será satisfactorio.
Salud: recuperará un gran vigor.
Sorpresa: una creencia será una traba.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: se llenará de expectativas porque alguien nuevo notará su dulce encanto.
Salud: cierta dolencia se aliviará.
Sorpresa: novedad trascendente.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: recibirá mucho afecto porque sus cambios de actitud hacen crecer a la pareja.
Salud: se renovará en el gimnasio.
Sorpresa: encuentro inesperado.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: alguien irresistible vencerá cierta timidez, pero si se deja llevar, hallará lo que ansía.
Salud: los nervios se calmarán.
Sorpresa: noticia inesperada.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: alguien interpretará sus sentimientos más profundos y entenderá que es su alma gemela.
Salud: equilibrada y vigorosa.
Sorpresa: obstáculo vencido.
Si usted cumple años hoy es una persona con gran despliegue solidario. Siempre confiable y un buen amigo.