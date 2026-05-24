Horóscopo de hoy domingo 24 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: la pareja tendrá momentos difíciles, pero hará las cosas de un modo que la armonía no se perderá.

Salud: se aliviarán molestias.

Sorpresa: cita inolvidable.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: surgirán planteos en la pareja que le irritarán, pero evitará actitudes obstinadas y se calmará.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: excusas que no conforman.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: compartirá los secretos, la afinidad crecerá en la pareja y dará paso a una intensa calidez.

Salud: descansará cada día mejor.

Sorpresa: visita imprevista.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: resolverá una situación difícil que complica a la pareja y su firmeza recibirá elogios amorosos.

Salud: evitará ciertos excesos.

Sorpresa: decisión dura, pero necesaria.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: conocerá a un recién llegado y se enamorará por un rasgo personal que conmoverá su corazón.

Salud: dejará de ser tan exigente.

Sorpresa: mensaje con misterio.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: ante cierta persona le atrapará la fascinación, pero al final la verá tal como es.

Salud: disfrutará del bienestar.

Sorpresa: será complaciente.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: vencerá obstáculos que traban a la pareja y las heridas compartidas se curarán.

Salud: una dolencia se disipará.

Sorpresa: un secreto será revelado.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: la pareja tomará una decisión riesgosa, pero el resultado será satisfactorio.

Salud: recuperará un gran vigor.

Sorpresa: una creencia será una traba.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: se llenará de expectativas porque alguien nuevo notará su dulce encanto.

Salud: cierta dolencia se aliviará.

Sorpresa: novedad trascendente.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: recibirá mucho afecto porque sus cambios de actitud hacen crecer a la pareja.

Salud: se renovará en el gimnasio.

Sorpresa: encuentro inesperado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: alguien irresistible vencerá cierta timidez, pero si se deja llevar, hallará lo que ansía.

Salud: los nervios se calmarán.

Sorpresa: noticia inesperada.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: alguien interpretará sus sentimientos más profundos y entenderá que es su alma gemela.

Salud: equilibrada y vigorosa.

Sorpresa: obstáculo vencido.

Si usted cumple años hoy es una persona con gran despliegue solidario. Siempre confiable y un buen amigo.