Vida
Horóscopo de hoy domingo 25 de enero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 marzo a 20 abril)
Amor: terminarán los roces o malentendidos porque facilitará un sincero acercamiento.
Salud: insistirá con el gimnasio.
Sorpresa: llega el viaje soñado.
Tauro (21 abril a 20 mayo)
Amor: disfruta la relación, pero un pedido de mayor compromiso alterará su apacible mundo.
Salud: la natación le hará muy bien.
Sorpresa: ingenioso regalo.
Géminis (21 mayo a 21 junio)
Amor: el ánimo estará en alto y afianzará el lazo de la pareja, pero su exceso de palabras podría jugar en contra.
Salud: se cuidará al exponerse al sol.
Sorpresa: alguien resultará agradable.
Cáncer (22 junio a 23 julio)
Amor: será propicio dejar fluir las cosas y permitir que el romance ocupe su corazón cada día.
Salud: si se hidrata bien, se sentirá mejor.
Sorpresa: diversión inesperada.
Leo (24 julio a 23 agosto)
Amor: problemas de comunicación generarán roces, pero todo concluirá en una amorosa cita.
Salud: iniciará una dieta más saludable.
Sorpresa: respuesta insólita.
Virgo (24 agosto a 23 septiembre)
Amor: creerá que su aporte no es valorado en la pareja, pero pronto comprobará que no es así.
Salud: logrará relajarse y dormir bien.
Sorpresa: relación secreta.
Libra (24 septiembre a 22 octubre)
Amor: un encuentro fortuito activará su rasgo enamoradizo al conocer a una bella persona.
Salud: un dolor crónico desaparecerá.
Sorpresa: rumbo equivocado.
Escorpio (23 octubre a 22 noviembre)
Amor: una actitud con tintes de venganza no ayudará a sostener la armonía.
Salud: es momento de combatir el estrés.
Sorpresa: visita inesperada.
Sagitario (23 noviembre a 21 diciembre)
Amor: con buen humor reforzará la relación y creará la excusa perfecta para la calidez.
Salud: se disipará una vieja molestia.
Sorpresa: todo comenzará a tener sentido.
Capricornio (22 diciembre a 20 enero)
Amor: en una discusión hablará por impulso y podría herir, pero sabrá reconocer errores.
Salud: menos sal en las comidas será beneficioso.
Sorpresa: idea transformadora.
Acuario (21 enero a 19 febrero)
Amor: será inteligente apartarse de rencillas familiares y proteger la intimidad.
Salud: la impulsividad no ayudará.
Sorpresa: gestos de ternura.
Piscis (20 febrero a 20 marzo)
Amor: momento favorable; las relaciones de larga data se fortalecen y otros hallarán a su alma gemela.
Salud: la mejoría será notable.
Sorpresa: visita de la buena fortuna.
Si cumple años hoy es una persona que aparenta timidez en el amor, pero en el fondo oculta un gran seductor.