Horóscopo de hoy domingo 25 de enero de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Amor: terminarán los roces o malentendidos porque facilitará un sincero acercamiento.

Salud: insistirá con el gimnasio.

Sorpresa: llega el viaje soñado.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Amor: disfruta la relación, pero un pedido de mayor compromiso alterará su apacible mundo.

Salud: la natación le hará muy bien.

Sorpresa: ingenioso regalo.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Amor: el ánimo estará en alto y afianzará el lazo de la pareja, pero su exceso de palabras podría jugar en contra.

Salud: se cuidará al exponerse al sol.

Sorpresa: alguien resultará agradable.

Cáncer (22 junio a 23 julio)

Amor: será propicio dejar fluir las cosas y permitir que el romance ocupe su corazón cada día.

Salud: si se hidrata bien, se sentirá mejor.

Sorpresa: diversión inesperada.

Leo (24 julio a 23 agosto)

Amor: problemas de comunicación generarán roces, pero todo concluirá en una amorosa cita.

Salud: iniciará una dieta más saludable.

Sorpresa: respuesta insólita.

Virgo (24 agosto a 23 septiembre)

Amor: creerá que su aporte no es valorado en la pareja, pero pronto comprobará que no es así.

Salud: logrará relajarse y dormir bien.

Sorpresa: relación secreta.

Libra (24 septiembre a 22 octubre)

Amor: un encuentro fortuito activará su rasgo enamoradizo al conocer a una bella persona.

Salud: un dolor crónico desaparecerá.

Sorpresa: rumbo equivocado.

Escorpio (23 octubre a 22 noviembre)

Amor: una actitud con tintes de venganza no ayudará a sostener la armonía.

Salud: es momento de combatir el estrés.

Sorpresa: visita inesperada.

Sagitario (23 noviembre a 21 diciembre)

Amor: con buen humor reforzará la relación y creará la excusa perfecta para la calidez.

Salud: se disipará una vieja molestia.

Sorpresa: todo comenzará a tener sentido.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Amor: en una discusión hablará por impulso y podría herir, pero sabrá reconocer errores.

Salud: menos sal en las comidas será beneficioso.

Sorpresa: idea transformadora.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Amor: será inteligente apartarse de rencillas familiares y proteger la intimidad.

Salud: la impulsividad no ayudará.

Sorpresa: gestos de ternura.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Amor: momento favorable; las relaciones de larga data se fortalecen y otros hallarán a su alma gemela.

Salud: la mejoría será notable.

Sorpresa: visita de la buena fortuna.

Si cumple años hoy es una persona que aparenta timidez en el amor, pero en el fondo oculta un gran seductor.