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Horóscopo de hoy domingo 26 de abril de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: los reproches en la pareja se disiparán y una etapa de mutuo entendimiento comenzará.
Salud: una dieta sana le ayudará.
Sorpresa: alegría familiar.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: momento para suavizar las asperezas. La armonía crecerá si deja de lado la obstinación.
Salud: un trastorno se aliviará.
Sorpresa: beneficio inesperado.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: con cierta persona, su encanto se percibirá irresistible. En pareja, vivirá una dulce calidez.
Salud: un tratamiento será eficaz.
Sorpresa: idea audaz.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: un malentendido aclarado disipará confusiones y fortalecerá la vida en pareja.
Salud: una dolencia comienza a ceder.
Sorpresa: solución increíble.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: una expareja aparecerá sin aviso con la intención de perjudicar su relación, pero no podrá.
Salud: evitará comer en exceso.
Sorpresa: palabras duras.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: el apego en la pareja no será buena idea. Si reclama su espacio, la armonía volverá.
Salud: un examen será necesario.
Sorpresa: conocerá una celebridad.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: su atractivo interior será percibido por algunos, pero una persona quedará impactada.
Salud: disfrutará de gran vigor.
Sorpresa: predicción cumplida.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: el rencor quedará atrás y afirmará el lazo de la pareja, activando la seducción.
Salud: controlará sus nervios.
Sorpresa: excesivo control.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: su gran optimismo permitirá la expresión de un amoroso afecto en la pareja.
Salud: molestias en las piernas.
Sorpresa: viaje inesperado.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: el diálogo disipará la confusión y lo que no está dicho, finalmente se sabrá.
Salud: un medicamento será eficaz.
Sorpresa: compra hermosa.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: conocerá a una agradable persona con la que iniciará un romance cálido e inolvidable.
Salud: comenzará una dieta sana.
Sorpresa: buena fortuna.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: permitirá que fluya lo espontáneo en la pareja, se divertirán y recuperarán la armonía.
Salud: el dolor de cabeza cederá.
Sorpresa: excelente cambio.
Si usted cumple años hoy es una persona muy extrovertida, obstinada y siempre nerviosa, pero no tarda en destacarse.