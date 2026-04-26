Horóscopo de hoy domingo 26 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: los reproches en la pareja se disiparán y una etapa de mutuo entendimiento comenzará.

Salud: una dieta sana le ayudará.

Sorpresa: alegría familiar.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: momento para suavizar las asperezas. La armonía crecerá si deja de lado la obstinación.

Salud: un trastorno se aliviará.

Sorpresa: beneficio inesperado.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: con cierta persona, su encanto se percibirá irresistible. En pareja, vivirá una dulce calidez.

Salud: un tratamiento será eficaz.

Sorpresa: idea audaz.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: un malentendido aclarado disipará confusiones y fortalecerá la vida en pareja.

Salud: una dolencia comienza a ceder.

Sorpresa: solución increíble.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: una expareja aparecerá sin aviso con la intención de perjudicar su relación, pero no podrá.

Salud: evitará comer en exceso.

Sorpresa: palabras duras.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: el apego en la pareja no será buena idea. Si reclama su espacio, la armonía volverá.

Salud: un examen será necesario.

Sorpresa: conocerá una celebridad.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: su atractivo interior será percibido por algunos, pero una persona quedará impactada.

Salud: disfrutará de gran vigor.

Sorpresa: predicción cumplida.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: el rencor quedará atrás y afirmará el lazo de la pareja, activando la seducción.

Salud: controlará sus nervios.

Sorpresa: excesivo control.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: su gran optimismo permitirá la expresión de un amoroso afecto en la pareja.

Salud: molestias en las piernas.

Sorpresa: viaje inesperado.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: el diálogo disipará la confusión y lo que no está dicho, finalmente se sabrá.

Salud: un medicamento será eficaz.

Sorpresa: compra hermosa.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: conocerá a una agradable persona con la que iniciará un romance cálido e inolvidable.

Salud: comenzará una dieta sana.

Sorpresa: buena fortuna.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: permitirá que fluya lo espontáneo en la pareja, se divertirán y recuperarán la armonía.

Salud: el dolor de cabeza cederá.

Sorpresa: excelente cambio.

Si usted cumple años hoy es una persona muy extrovertida, obstinada y siempre nerviosa, pero no tarda en destacarse.