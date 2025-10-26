Horóscopo de hoy domingo 26 de octubre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: con gestos de calidez dará claridad a los temas que la pareja elude o prefiere ignorar.

Salud: tendrá cuidado al comer o al beber.

Sorpresa: discusión inesperada.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: sanará heridas del pasado y se lanzará a conocer a alguien nuevo. Iniciará una relación.

Salud: buena; una dolencia cederá.

Sorpresa: información valiosa.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: si deja de lado la indiferencia, los conflictos de la pareja serán resueltos. El diálogo reunirá.

Salud: alcanzará el equilibrio.

Sorpresa: comentario sarcástico.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: actuar con obstinación no ayudará a recuperar la armonía. El diálogo hará bien.

Salud: consultará por la vista u oídos.

Sorpresa: alguien del pasado vuelve.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: logrará salvar una hermosa relación con una humilde actitud y se iniciará otra etapa.

Salud: estará bien hidratarse más.

Sorpresa: un secreto se revelará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: por meterse en asuntos sentimentales de los demás, no atenderá a la pareja y habrá quejas.

Salud: vigilará la digestión.

Sorpresa: mensaje contradictorio.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: tendrá sinceridad para hablar del pasado sin herir y el romance será más robusto.

Salud: cederá una molestia.

Sorpresa: revelación increíble.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: la ternura mutua mejorará la intimidad y la pareja brillará en la vida social.

Salud: la gimnasia le hará bien.

Sorpresa: promesa cumplida.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: la vida sentimental le depara una sucesión de citas y un posible romance.

Salud: una indisposición pasará.

Sorpresa: entrometidos se alejarán.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la idea de una relación basada en una cita a ciegas creará muchas expectativas.

Salud: dolor de espalda se disipa.

Sorpresa: mensaje esperanzador.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: en este tiempo, las parejas establecidas estarán favorecidas para atravesar otra etapa.

Salud: experimentará mejorías.

Sorpresa: encuentro fortuito.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la pareja se verá mezclada en los conflictos de otros, pero protegerá la relación con éxito.

Salud: la tristeza desaparecerá.

Sorpresa: discusión con desconocidos.

Si usted cumple años hoy es una persona valiente. Las dificultades le estimulan y disfruta dirigir los trabajos.