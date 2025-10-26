vida
Horóscopo de hoy domingo 26 de octubre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: con gestos de calidez dará claridad a los temas que la pareja elude o prefiere ignorar.
Salud: tendrá cuidado al comer o al beber.
Sorpresa: discusión inesperada.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: sanará heridas del pasado y se lanzará a conocer a alguien nuevo. Iniciará una relación.
Salud: buena; una dolencia cederá.
Sorpresa: información valiosa.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: si deja de lado la indiferencia, los conflictos de la pareja serán resueltos. El diálogo reunirá.
Salud: alcanzará el equilibrio.
Sorpresa: comentario sarcástico.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Amor: actuar con obstinación no ayudará a recuperar la armonía. El diálogo hará bien.
Salud: consultará por la vista u oídos.
Sorpresa: alguien del pasado vuelve.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: logrará salvar una hermosa relación con una humilde actitud y se iniciará otra etapa.
Salud: estará bien hidratarse más.
Sorpresa: un secreto se revelará.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: por meterse en asuntos sentimentales de los demás, no atenderá a la pareja y habrá quejas.
Salud: vigilará la digestión.
Sorpresa: mensaje contradictorio.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: tendrá sinceridad para hablar del pasado sin herir y el romance será más robusto.
Salud: cederá una molestia.
Sorpresa: revelación increíble.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: la ternura mutua mejorará la intimidad y la pareja brillará en la vida social.
Salud: la gimnasia le hará bien.
Sorpresa: promesa cumplida.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: la vida sentimental le depara una sucesión de citas y un posible romance.
Salud: una indisposición pasará.
Sorpresa: entrometidos se alejarán.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: la idea de una relación basada en una cita a ciegas creará muchas expectativas.
Salud: dolor de espalda se disipa.
Sorpresa: mensaje esperanzador.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: en este tiempo, las parejas establecidas estarán favorecidas para atravesar otra etapa.
Salud: experimentará mejorías.
Sorpresa: encuentro fortuito.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: la pareja se verá mezclada en los conflictos de otros, pero protegerá la relación con éxito.
Salud: la tristeza desaparecerá.
Sorpresa: discusión con desconocidos.
Si usted cumple años hoy es una persona valiente. Las dificultades le estimulan y disfruta dirigir los trabajos.