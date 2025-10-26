Horóscopo de hoy domingo 26 de octubre de 2025

Horóscopo de hoy domingo 26 de octubre de 2025

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: con gestos de calidez dará claridad a los temas que la pareja elude o prefiere ignorar.
Salud: tendrá cuidado al comer o al beber.
Sorpresa: discusión inesperada.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: sanará heridas del pasado y se lanzará a conocer a alguien nuevo. Iniciará una relación.
Salud: buena; una dolencia cederá.
Sorpresa: información valiosa.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: si deja de lado la indiferencia, los conflictos de la pareja serán resueltos. El diálogo reunirá.
Salud: alcanzará el equilibrio.
Sorpresa: comentario sarcástico.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: actuar con obstinación no ayudará a recuperar la armonía. El diálogo hará bien.
Salud: consultará por la vista u oídos.
Sorpresa: alguien del pasado vuelve.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: logrará salvar una hermosa relación con una humilde actitud y se iniciará otra etapa.
Salud: estará bien hidratarse más.
Sorpresa: un secreto se revelará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: por meterse en asuntos sentimentales de los demás, no atenderá a la pareja y habrá quejas.
Salud: vigilará la digestión.
Sorpresa: mensaje contradictorio.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: tendrá sinceridad para hablar del pasado sin herir y el romance será más robusto.
Salud: cederá una molestia.
Sorpresa: revelación increíble.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: la ternura mutua mejorará la intimidad y la pareja brillará en la vida social.
Salud: la gimnasia le hará bien.
Sorpresa: promesa cumplida.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: la vida sentimental le depara una sucesión de citas y un posible romance.
Salud: una indisposición pasará.
Sorpresa: entrometidos se alejarán.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la idea de una relación basada en una cita a ciegas creará muchas expectativas.
Salud: dolor de espalda se disipa.
Sorpresa: mensaje esperanzador.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: en este tiempo, las parejas establecidas estarán favorecidas para atravesar otra etapa.
Salud: experimentará mejorías.
Sorpresa: encuentro fortuito.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la pareja se verá mezclada en los conflictos de otros, pero protegerá la relación con éxito.
Salud: la tristeza desaparecerá.
Sorpresa: discusión con desconocidos.

Si usted cumple años hoy es una persona valiente. Las dificultades le estimulan y disfruta dirigir los trabajos.

Horóscopo de hoy 
