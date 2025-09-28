vida
Horóscopo de hoy domingo 28 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Amor: su fuerte poder de seducción atraerá miradas; alguien querrá acercarse.
Salud: convendrá controlar mejor la dieta.
Sorpresa: alguien cercano estará triste.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Amor: con dulzura logrará recomponer una relación desgastada. Todo mejorará.
Salud: evite abusar del azúcar.
Sorpresa: llegará una despedida.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Amor: pequeños gestos disiparán la indiferencia; la pareja brillará en una reunión.
Salud: momento ideal para un chequeo.
Sorpresa: escuchará un relato increíble.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Amor: quienes están solos encontrarán a alguien especial para iniciar algo inolvidable.
Salud: las alergias cederán y sentirá renovación.
Sorpresa: se cumplirá un sueño.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Amor: insistir con quejas podría generar fastidio en pareja o amigos; convendrá moderarse.
Salud: un dolor molesto se disipará.
Sorpresa: recibirá un regalo ingenioso.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Amor: deseará ternura en las muestras de afecto y disfrutará más la vida en pareja.
Salud: practicará nuevos deportes.
Sorpresa: un viejo amigo regresará.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Amor: propicio para reparar malentendidos y dar inicio a una nueva etapa.
Salud: mejorará con dieta sana.
Sorpresa: superará una prueba importante.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Amor: deberá dejar de lado la indiferencia y abrir paso a un nuevo comienzo.
Salud: cada día se sentirá mejor.
Sorpresa: alguien revelará una verdad.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Amor: el aislamiento no será buena idea; su pareja le ayudará a recuperar la confianza.
Salud: molestia en la espalda cederá.
Sorpresa: vivirá un momento mágico.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Amor: su pareja insistirá en mayor diálogo íntimo y hará bien en escucharlo.
Salud: alcanzará equilibrio físico y emocional.
Sorpresa: llegarán éxitos inesperados.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Amor: algunas diferencias lo incomodarán, pero un plan romántico creará instantes inolvidables.
Salud: necesitará beber más agua.
Sorpresa: conocerá a una celebridad.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Amor: alguien del pasado querrá recuperar la relación; podría traer complicaciones.
Salud: un estudio médico traerá alivio.
Sorpresa: vivirá momentos agradables.
Si usted cumple años hoy es una persona muy detallista y rigurosa. No se dispersa fácilmente y mantiene firmeza en sus objetivos.