Horóscopo de hoy domingo 28 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Amor: su fuerte poder de seducción atraerá miradas; alguien querrá acercarse.

Salud: convendrá controlar mejor la dieta.

Sorpresa: alguien cercano estará triste.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Amor: con dulzura logrará recomponer una relación desgastada. Todo mejorará.

Salud: evite abusar del azúcar.

Sorpresa: llegará una despedida.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Amor: pequeños gestos disiparán la indiferencia; la pareja brillará en una reunión.

Salud: momento ideal para un chequeo.

Sorpresa: escuchará un relato increíble.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Amor: quienes están solos encontrarán a alguien especial para iniciar algo inolvidable.

Salud: las alergias cederán y sentirá renovación.

Sorpresa: se cumplirá un sueño.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Amor: insistir con quejas podría generar fastidio en pareja o amigos; convendrá moderarse.

Salud: un dolor molesto se disipará.

Sorpresa: recibirá un regalo ingenioso.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Amor: deseará ternura en las muestras de afecto y disfrutará más la vida en pareja.

Salud: practicará nuevos deportes.

Sorpresa: un viejo amigo regresará.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Amor: propicio para reparar malentendidos y dar inicio a una nueva etapa.

Salud: mejorará con dieta sana.

Sorpresa: superará una prueba importante.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Amor: deberá dejar de lado la indiferencia y abrir paso a un nuevo comienzo.

Salud: cada día se sentirá mejor.

Sorpresa: alguien revelará una verdad.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor: el aislamiento no será buena idea; su pareja le ayudará a recuperar la confianza.

Salud: molestia en la espalda cederá.

Sorpresa: vivirá un momento mágico.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Amor: su pareja insistirá en mayor diálogo íntimo y hará bien en escucharlo.

Salud: alcanzará equilibrio físico y emocional.

Sorpresa: llegarán éxitos inesperados.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Amor: algunas diferencias lo incomodarán, pero un plan romántico creará instantes inolvidables.

Salud: necesitará beber más agua.

Sorpresa: conocerá a una celebridad.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Amor: alguien del pasado querrá recuperar la relación; podría traer complicaciones.

Salud: un estudio médico traerá alivio.

Sorpresa: vivirá momentos agradables.

Si usted cumple años hoy es una persona muy detallista y rigurosa. No se dispersa fácilmente y mantiene firmeza en sus objetivos.