Horóscopo de hoy domingo 3 de mayo de 2026

Aries

Amor: momento para expresar los sentimientos, hallar lo que afecta a la pareja y recuperar la armonía. Salud: disfrutará de gran vigor. Sorpresa: encuentro familiar.

Tauro

Amor: recibirá atenciones inolvidables y dejará atrás las críticas; con paciencia, todo se logra. Salud: una dolencia se disipa y alivia. Sorpresa: gesto extraño.

Géminis

Amor: insistirá con palabras cuando lo que importa son los gestos; entonces, convencerá. Salud: necesitará hacer reposo. Sorpresa: señal prometedora.

Cáncer

Amor: su pareja le apoyará en un entredicho familiar y los roces se suavizarán; se recupera la armonía. Salud: los nervios se calman. Sorpresa: cambio imprevisto.

Leo

Amor: la buena comunicación derrumbará la distancia y consolidará a la pareja. Propicio para charlar. Salud: una dieta sana ayudará. Sorpresa: secreto revelado.

Virgo

Amor: una cita será perfecta si se permite expresar con simpatía y hablar con sinceridad. Salud: un trastorno se aliviará. Sorpresa: llega beneficio.

Libra

Amor: logrará un grato entendimiento en la relación y podrá alejar a los entrometidos. Salud: se relaja y duerme mejor. Sorpresa: viaje inesperado.

Escorpio

Amor: en un encuentro fortuito conocerá a una bella persona y el romance podría iniciar. Salud: una molestia será pasajera. Sorpresa: llega esperada respuesta.

Sagitario

Amor: disfrutará de un cálido intercambio afectivo que suavizará los roces. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: reclamo resuelto.

Capricornio

Amor: momento ideal para el inicio de relaciones o reconciliarse si está en pareja. Salud: una consulta a tiempo aliviará. Sorpresa: una vocación resurge.

Acuario

Amor: su pareja luchará con gente que intenta confundir y la confianza íntima crecerá. Salud: una dolencia merecerá atención. Sorpresa: encuentro fortuito.

Piscis

Amor: la relación podría opacarse por actitudes confusas; al dialogar, descubrirá algo nuevo. Salud: dejará un hábito pernicioso. Sorpresa: hallará un objeto perdido.

Si usted cumple años hoy es una persona: decidida para encarar con energía aspectos de la vida. Ama la justicia.