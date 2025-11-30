Horóscopo de hoy domingo 30 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: resolverá un conflicto que podría tener inesperada derivación; nueva etapa en la pareja.

Salud: de buena a mejor.

Sorpresa: encuentro casual.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: comprenderá que los descuidos alejan a la persona que ama. La relación será feliz si escucha.

Salud: hará bien en caminar.

Sorpresa: sueño cumplido.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: su encanto traspasará un límite que cree infranqueable y logrará un tímido acercamiento.

Salud: una consulta estará bien.

Sorpresa: ingenioso regalo.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Amor: la vida en armonía permitirá que los sueños de la pareja se concreten para el futuro en común.

Salud: algún esfuerzo podría doler.

Sorpresa: le devolverán dinero.

LEO (julio 24-agosto 23)

Amor: será el centro de las miradas y su encanto no pasará desapercibido. Tendrá muchos admiradores.

Salud: controlar la ingesta de sal.

Sorpresa: buena fortuna.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Amor: tendrá una cita divertida junto a su pareja. Mejorará la relación, así como la intimidad.

Salud: el estrés no debe aumentar.

Sorpresa: crítica maliciosa.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Amor: en un paseo conocerá a alguien de quien se enamorará por las dulces afinidades en común.

Salud: un estudio saldrá bien.

Sorpresa: dinero extra.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Amor: un gesto valdrá más que mil palabras. Con el libre fluir de las emociones, la pareja madurará.

Salud: una dolencia terminará.

Sorpresa: prestigio en crecimiento.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Amor: la desconfianza o la indiferencia no facilitarán la armonía de la pareja; urge un diálogo sincero.

Salud: vigor para el gimnasio.

Sorpresa: caras conocidas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la expectativa en la relación se cumplirá gracias a su derroche de encanto en la pareja.

Salud: iniciará un nuevo deporte.

Sorpresa: oferta conveniente.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: una decisión a tiempo le llevará a alcanzar la armonía en la pareja, pero renunciará a algo.

Salud: una dieta será lo apropiado.

Sorpresa: cita inesperada.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: surgirán tensiones en la pareja por alguna acción torpe o mal comprendida. Urge dialogar.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: hallará algo de valor.

Si usted cumple años hoy es una persona: propensa al placer de los sentidos y más si los puede compartir.