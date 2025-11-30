vida
Horóscopo de hoy domingo 30 de noviembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: resolverá un conflicto que podría tener inesperada derivación; nueva etapa en la pareja.
Salud: de buena a mejor.
Sorpresa: encuentro casual.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: comprenderá que los descuidos alejan a la persona que ama. La relación será feliz si escucha.
Salud: hará bien en caminar.
Sorpresa: sueño cumplido.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: su encanto traspasará un límite que cree infranqueable y logrará un tímido acercamiento.
Salud: una consulta estará bien.
Sorpresa: ingenioso regalo.
CÁNCER (junio 22-julio 23)
Amor: la vida en armonía permitirá que los sueños de la pareja se concreten para el futuro en común.
Salud: algún esfuerzo podría doler.
Sorpresa: le devolverán dinero.
LEO (julio 24-agosto 23)
Amor: será el centro de las miradas y su encanto no pasará desapercibido. Tendrá muchos admiradores.
Salud: controlar la ingesta de sal.
Sorpresa: buena fortuna.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Amor: tendrá una cita divertida junto a su pareja. Mejorará la relación, así como la intimidad.
Salud: el estrés no debe aumentar.
Sorpresa: crítica maliciosa.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Amor: en un paseo conocerá a alguien de quien se enamorará por las dulces afinidades en común.
Salud: un estudio saldrá bien.
Sorpresa: dinero extra.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Amor: un gesto valdrá más que mil palabras. Con el libre fluir de las emociones, la pareja madurará.
Salud: una dolencia terminará.
Sorpresa: prestigio en crecimiento.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Amor: la desconfianza o la indiferencia no facilitarán la armonía de la pareja; urge un diálogo sincero.
Salud: vigor para el gimnasio.
Sorpresa: caras conocidas.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: la expectativa en la relación se cumplirá gracias a su derroche de encanto en la pareja.
Salud: iniciará un nuevo deporte.
Sorpresa: oferta conveniente.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: una decisión a tiempo le llevará a alcanzar la armonía en la pareja, pero renunciará a algo.
Salud: una dieta será lo apropiado.
Sorpresa: cita inesperada.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: surgirán tensiones en la pareja por alguna acción torpe o mal comprendida. Urge dialogar.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: hallará algo de valor.
Si usted cumple años hoy es una persona: propensa al placer de los sentidos y más si los puede compartir.