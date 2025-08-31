vida
Horóscopo de hoy domingo 31 de agosto de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Amor: habrá incomodidad por desavenencias, pero si expresa sincero afecto, todo se resolverá.
Salud: optimismo por resultados favorables.
Sorpresa: divertido encuentro.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Amor: favorable para iniciar una nueva relación o lograr reconciliación; dulce armonía.
Salud: emociones positivas.
Sorpresa: llamada que entusiasma.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Amor: su pareja insistirá en demostrar afecto porque desea conocer su lado más íntimo.
Salud: terminará el dolor muscular.
Sorpresa: una rutina llega a su fin.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Amor: será momento de proteger la intimidad y alejar a los entrometidos; recuperará la armonía.
Salud: alivio en la espalda.
Sorpresa: asunto misterioso.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Amor: una actividad en común disipará tensiones; dulces vivencias sanarán heridas.
Salud: necesitará iniciar una dieta.
Sorpresa: llega invitación.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Amor: precipitarse a juzgar provocará dolor innecesario, pero lo reparará con ternura.
Salud: gozará de gran vigor.
Sorpresa: regalo anónimo.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Amor: su acercamiento quizá no obtenga la respuesta esperada, pero respetará la sensibilidad ajena.
Salud: caminar le hará bien.
Sorpresa: promesa incumplida.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Amor: la pareja disfrutará de sólida armonía, basada en vivencias compartidas.
Salud: los nervios se calmarán.
Sorpresa: reunión emotiva.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Amor: resolverá los conflictos provocados por la intromisión de un familiar.
Salud: momento oportuno para consultar al especialista.
Sorpresa: respuesta decepcionante.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Amor: si no participa en la charla, los sentimientos se estancarán y decaerá el interés.
Salud: hora de comenzar un deporte.
Sorpresa: misterio revelado.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Amor: su encanto atraerá admiración, aunque el romance se hará esperar.
Salud: conveniente alimentarse de forma sana.
Sorpresa: buen consejo de un extraño.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Amor: su imaginación provocará reproches en la pareja, pero sabrá corregirse.
Salud: desaparecerá el dolor de hombros.
Sorpresa: momento de arrojo.
Si usted cumple años hoy es una persona líder y generosa, que sabe reconocer la capacidad y el talento de los demás.