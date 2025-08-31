Horóscopo de hoy domingo 31 de agosto de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Amor: habrá incomodidad por desavenencias, pero si expresa sincero afecto, todo se resolverá.

Salud: optimismo por resultados favorables.

Sorpresa: divertido encuentro.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Amor: favorable para iniciar una nueva relación o lograr reconciliación; dulce armonía.

Salud: emociones positivas.

Sorpresa: llamada que entusiasma.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Amor: su pareja insistirá en demostrar afecto porque desea conocer su lado más íntimo.

Salud: terminará el dolor muscular.

Sorpresa: una rutina llega a su fin.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Amor: será momento de proteger la intimidad y alejar a los entrometidos; recuperará la armonía.

Salud: alivio en la espalda.

Sorpresa: asunto misterioso.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Amor: una actividad en común disipará tensiones; dulces vivencias sanarán heridas.

Salud: necesitará iniciar una dieta.

Sorpresa: llega invitación.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Amor: precipitarse a juzgar provocará dolor innecesario, pero lo reparará con ternura.

Salud: gozará de gran vigor.

Sorpresa: regalo anónimo.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Amor: su acercamiento quizá no obtenga la respuesta esperada, pero respetará la sensibilidad ajena.

Salud: caminar le hará bien.

Sorpresa: promesa incumplida.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Amor: la pareja disfrutará de sólida armonía, basada en vivencias compartidas.

Salud: los nervios se calmarán.

Sorpresa: reunión emotiva.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor: resolverá los conflictos provocados por la intromisión de un familiar.

Salud: momento oportuno para consultar al especialista.

Sorpresa: respuesta decepcionante.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Amor: si no participa en la charla, los sentimientos se estancarán y decaerá el interés.

Salud: hora de comenzar un deporte.

Sorpresa: misterio revelado.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Amor: su encanto atraerá admiración, aunque el romance se hará esperar.

Salud: conveniente alimentarse de forma sana.

Sorpresa: buen consejo de un extraño.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Amor: su imaginación provocará reproches en la pareja, pero sabrá corregirse.

Salud: desaparecerá el dolor de hombros.

Sorpresa: momento de arrojo.

Si usted cumple años hoy es una persona líder y generosa, que sabe reconocer la capacidad y el talento de los demás.