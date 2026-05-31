Vida
Horóscopo de hoy domingo 31 de mayo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: el buen humor será la clave para resolver los grandes y pequeños problemas en la pareja.
Salud: reforzará una dieta saludable.
Sorpresa: decisión a tiempo.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: dejará atrás la vida social y prestará más atención a su pareja; las cosas mejorarán.
Salud: le indicarán hacer gimnasia.
Sorpresa: un misterio se revela.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: ante algunos gestos que no le agradan, pondrá las cosas en su lugar y alguien lo notará.
Salud: una dolencia se aliviará.
Sorpresa: viaje repentino.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: momento para dejar atrás los caprichos y el mal humor o la relación comenzará a estancarse.
Salud: controlará cierto exceso.
Sorpresa: visita sin aviso.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: necesitará que le expresen el afecto para tener seguridad en una relación con altibajos.
Salud: la expresión corporal le hará bien.
Sorpresa: alguien será obstinado.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: su encanto estará más atractivo de lo habitual y su entorno lo notará de inmediato.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: supera un obstáculo.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: la relación se vivirá con una intensa calidez y en los momentos felices hará planes.
Salud: descansará como nunca antes.
Sorpresa: acierto increíble.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: ganará una estabilidad que tendrá que sostener día tras día, pero lo logrará.
Salud: un estudio traerá gran alivio.
Sorpresa: un anhelo se cumplirá.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: en un encuentro conocerá a alguien que le hará vibrar y se enamorará.
Salud: apartará las ideas negativas.
Sorpresa: reunión divertida.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: buscará su alma gemela en los lugares menos recomendables, pero acertará.
Salud: mejor si cambia la dieta.
Sorpresa: encuentro inesperado.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: momentos de la pareja en que aparece el riesgo de desencanto por la falta de diálogo.
Salud: un dolor crónico se aliviará.
Sorpresa: noticias de una expareja.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: actitudes de indiferencia serán reprochadas en la relación y un cambio será inminente.
Salud: supera el riesgo de tropiezos.
Sorpresa: confesión inesperada.
Si usted cumple años hoy es una persona sensible y frontal. De gran vida interior, le da valor a los actos de justicia.