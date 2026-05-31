Horóscopo de hoy domingo 31 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: el buen humor será la clave para resolver los grandes y pequeños problemas en la pareja.

Salud: reforzará una dieta saludable.

Sorpresa: decisión a tiempo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: dejará atrás la vida social y prestará más atención a su pareja; las cosas mejorarán.

Salud: le indicarán hacer gimnasia.

Sorpresa: un misterio se revela.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: ante algunos gestos que no le agradan, pondrá las cosas en su lugar y alguien lo notará.

Salud: una dolencia se aliviará.

Sorpresa: viaje repentino.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: momento para dejar atrás los caprichos y el mal humor o la relación comenzará a estancarse.

Salud: controlará cierto exceso.

Sorpresa: visita sin aviso.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: necesitará que le expresen el afecto para tener seguridad en una relación con altibajos.

Salud: la expresión corporal le hará bien.

Sorpresa: alguien será obstinado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: su encanto estará más atractivo de lo habitual y su entorno lo notará de inmediato.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: supera un obstáculo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la relación se vivirá con una intensa calidez y en los momentos felices hará planes.

Salud: descansará como nunca antes.

Sorpresa: acierto increíble.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: ganará una estabilidad que tendrá que sostener día tras día, pero lo logrará.

Salud: un estudio traerá gran alivio.

Sorpresa: un anhelo se cumplirá.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: en un encuentro conocerá a alguien que le hará vibrar y se enamorará.

Salud: apartará las ideas negativas.

Sorpresa: reunión divertida.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: buscará su alma gemela en los lugares menos recomendables, pero acertará.

Salud: mejor si cambia la dieta.

Sorpresa: encuentro inesperado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: momentos de la pareja en que aparece el riesgo de desencanto por la falta de diálogo.

Salud: un dolor crónico se aliviará.

Sorpresa: noticias de una expareja.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: actitudes de indiferencia serán reprochadas en la relación y un cambio será inminente.

Salud: supera el riesgo de tropiezos.

Sorpresa: confesión inesperada.

Si usted cumple años hoy es una persona sensible y frontal. De gran vida interior, le da valor a los actos de justicia.