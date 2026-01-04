Horóscopo de hoy domingo 4 de enero de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Amor: cierta falta de conexión creará malentendidos, pero habrá una manera de superarlos.

Salud: nervios bajo control.

Sorpresa: compra acertada.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Amor: insistirá en que no existen los problemas, pero estos provocarán altibajos en la pareja.

Salud: se disipa un dolor crónico.

Sorpresa: alguien revelará secretos.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Amor: tendrá la imaginación necesaria para hacer cambios que mejoren la relación.

Salud: conviene cuidar la piel.

Sorpresa: se impone una verdad.

Cáncer (22 junio a 23 julio)

Amor: su timidez se disipará al recibir una invitación; será una experiencia grata.

Salud: molestias en la cadera.

Sorpresa: un mito queda derribado.

Leo (24 julio a 23 agosto)

Amor: tomará una decisión que provocará actitudes contradictorias y abrirá caminos nuevos.

Salud: conviene evitar esfuerzos innecesarios.

Sorpresa: graciosa confusión.

Virgo (24 agosto a 23 septiembre)

Amor: momento propicio para iniciar relaciones nuevas o lograr una ansiada reconciliación.

Salud: dejará un hábito perjudicial.

Sorpresa: requerimiento insólito.

Libra (24 septiembre a 22 octubre)

Amor: llegará un punto en el que las muestras de afecto ya no alcanzan y habrá que dialogar.

Salud: iniciará una dieta saludable.

Sorpresa: una imagen dirá más que las palabras.

Escorpio (23 octubre a 22 noviembre)

Amor: luego de insistir, la persona más deseada notará su presencia.

Salud: una alergia desaparecerá.

Sorpresa: comentario desubicado.

Sagitario (23 noviembre a 21 diciembre)

Amor: cierto desencanto comenzará a percibirse, pero su encanto hará la diferencia.

Salud: momento de bienestar general.

Sorpresa: alguien se destacará.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Amor: alguien mostrará una actitud proactiva en los vínculos y eso le agradará.

Salud: descansará sin dificultades.

Sorpresa: incidente revelador.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Amor: un romance se avecina y lo descubrirá a último momento; será inolvidable.

Salud: ayunar con moderación le hará bien.

Sorpresa: oportunidad única.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Amor: si no atiende lo que su pareja expresa habrá conflictos, pero escuchar será revelador.

Salud: reducir el azúcar será beneficioso.

Sorpresa: cambios drásticos.

Si usted cumple años hoy es una persona muy divertida. Le gusta hacer bromas a los demás, pero evita recibirlas.