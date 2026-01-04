vida
Horóscopo de hoy domingo 4 de enero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 marzo a 20 abril)
Amor: cierta falta de conexión creará malentendidos, pero habrá una manera de superarlos.
Salud: nervios bajo control.
Sorpresa: compra acertada.
Tauro (21 abril a 20 mayo)
Amor: insistirá en que no existen los problemas, pero estos provocarán altibajos en la pareja.
Salud: se disipa un dolor crónico.
Sorpresa: alguien revelará secretos.
Géminis (21 mayo a 21 junio)
Amor: tendrá la imaginación necesaria para hacer cambios que mejoren la relación.
Salud: conviene cuidar la piel.
Sorpresa: se impone una verdad.
Cáncer (22 junio a 23 julio)
Amor: su timidez se disipará al recibir una invitación; será una experiencia grata.
Salud: molestias en la cadera.
Sorpresa: un mito queda derribado.
Leo (24 julio a 23 agosto)
Amor: tomará una decisión que provocará actitudes contradictorias y abrirá caminos nuevos.
Salud: conviene evitar esfuerzos innecesarios.
Sorpresa: graciosa confusión.
Virgo (24 agosto a 23 septiembre)
Amor: momento propicio para iniciar relaciones nuevas o lograr una ansiada reconciliación.
Salud: dejará un hábito perjudicial.
Sorpresa: requerimiento insólito.
Libra (24 septiembre a 22 octubre)
Amor: llegará un punto en el que las muestras de afecto ya no alcanzan y habrá que dialogar.
Salud: iniciará una dieta saludable.
Sorpresa: una imagen dirá más que las palabras.
Escorpio (23 octubre a 22 noviembre)
Amor: luego de insistir, la persona más deseada notará su presencia.
Salud: una alergia desaparecerá.
Sorpresa: comentario desubicado.
Sagitario (23 noviembre a 21 diciembre)
Amor: cierto desencanto comenzará a percibirse, pero su encanto hará la diferencia.
Salud: momento de bienestar general.
Sorpresa: alguien se destacará.
Capricornio (22 diciembre a 20 enero)
Amor: alguien mostrará una actitud proactiva en los vínculos y eso le agradará.
Salud: descansará sin dificultades.
Sorpresa: incidente revelador.
Acuario (21 enero a 19 febrero)
Amor: un romance se avecina y lo descubrirá a último momento; será inolvidable.
Salud: ayunar con moderación le hará bien.
Sorpresa: oportunidad única.
Piscis (20 febrero a 20 marzo)
Amor: si no atiende lo que su pareja expresa habrá conflictos, pero escuchar será revelador.
Salud: reducir el azúcar será beneficioso.
Sorpresa: cambios drásticos.
Si usted cumple años hoy es una persona muy divertida. Le gusta hacer bromas a los demás, pero evita recibirlas.