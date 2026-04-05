Horóscopo de hoy domingo 5 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: su pareja le convencerá de algo que no le gusta, pero no discute porque verá que es interesante.

Salud: una dolencia cederá.

Sorpresa: pequeño gesto.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: el entendimiento mutuo garantizará cierta audacia y el encanto será la base de la confianza.

Salud: la mente estará despejada.

Sorpresa: momento de entusiasmo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: le pedirán mayor sensibilidad y dejar atrás malas actitudes o la pareja tomará distancia.

Salud: gestionará las emociones.

Sorpresa: regalo ingenioso.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: un disgusto hará que se refugie en su coraza, pero será signo de madurez aceptar diferencias.

Salud: un remedio le hará bien.

Sorpresa: encuentro inesperado.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: gente entrometida querrá instalar un conflicto en la pareja para crear dudas, pero no podrán.

Salud: necesitará dormir más horas.

Sorpresa: dura respuesta.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: una visita incomodará a la pareja, pero traerá una noticia que los llenará de felicidad.

Salud: las alergias se disiparán.

Sorpresa: alguien será insolente.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: en un encuentro conocerá a alguien interesante, pero contará con su gran encanto.

Salud: hará bien en hidratarse.

Sorpresa: una situación podría superarlo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: no querrá que una tonta confusión arruine un hermoso momento; se ocupará.

Salud: un resultado estará bien.

Sorpresa: un privilegio será otorgado.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: tendrá cuidado al confiar su preferencia por alguien; hay gente chismosa.

Salud: necesitará descansar mejor.

Sorpresa: alguien callará un secreto.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: descubrirá quién es el que envía pequeñas atenciones con tanta insistencia.

Salud: no se excederá en la comida.

Sorpresa: conmovedor estilo de vida.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: su mundo interior necesitará equilibrio para planear un nuevo comienzo en la pareja.

Salud: un control será apropiado.

Sorpresa: revelación inesperada.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: le reprocharán que no atiende los problemas de la pareja. Necesitan dialogar.

Salud: alejará emociones negativas.

Sorpresa: se mostrará como un líder.

Si usted cumple años hoy es una persona optimista. Expresa sus habilidades con empatía y buena comunicación.