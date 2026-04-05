Vida
Horóscopo de hoy domingo 5 de abril de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: su pareja le convencerá de algo que no le gusta, pero no discute porque verá que es interesante.
Salud: una dolencia cederá.
Sorpresa: pequeño gesto.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: el entendimiento mutuo garantizará cierta audacia y el encanto será la base de la confianza.
Salud: la mente estará despejada.
Sorpresa: momento de entusiasmo.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: le pedirán mayor sensibilidad y dejar atrás malas actitudes o la pareja tomará distancia.
Salud: gestionará las emociones.
Sorpresa: regalo ingenioso.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: un disgusto hará que se refugie en su coraza, pero será signo de madurez aceptar diferencias.
Salud: un remedio le hará bien.
Sorpresa: encuentro inesperado.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: gente entrometida querrá instalar un conflicto en la pareja para crear dudas, pero no podrán.
Salud: necesitará dormir más horas.
Sorpresa: dura respuesta.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: una visita incomodará a la pareja, pero traerá una noticia que los llenará de felicidad.
Salud: las alergias se disiparán.
Sorpresa: alguien será insolente.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: en un encuentro conocerá a alguien interesante, pero contará con su gran encanto.
Salud: hará bien en hidratarse.
Sorpresa: una situación podría superarlo.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: no querrá que una tonta confusión arruine un hermoso momento; se ocupará.
Salud: un resultado estará bien.
Sorpresa: un privilegio será otorgado.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: tendrá cuidado al confiar su preferencia por alguien; hay gente chismosa.
Salud: necesitará descansar mejor.
Sorpresa: alguien callará un secreto.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: descubrirá quién es el que envía pequeñas atenciones con tanta insistencia.
Salud: no se excederá en la comida.
Sorpresa: conmovedor estilo de vida.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: su mundo interior necesitará equilibrio para planear un nuevo comienzo en la pareja.
Salud: un control será apropiado.
Sorpresa: revelación inesperada.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: le reprocharán que no atiende los problemas de la pareja. Necesitan dialogar.
Salud: alejará emociones negativas.
Sorpresa: se mostrará como un líder.
Si usted cumple años hoy es una persona optimista. Expresa sus habilidades con empatía y buena comunicación.