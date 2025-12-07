vida
Horóscopo de hoy domingo 7 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 marzo-20 abril)
Amor: tendrá buen ánimo para hacer un gesto hacia la persona más atractiva y será recibido con interés.
Salud: superará las alergias.
Sorpresa: posible decepción.
TAURO (21 abril-20 mayo)
Amor: surgirá renovación en la pareja; cierta afinidad le llenará de entusiasmo para otra etapa.
Salud: evitará comer en exceso.
Sorpresa: repentina generosidad.
GÉMINIS (21 mayo-21 junio)
Amor: la pareja disfrutará de mágicos momentos que proveen de armonía que sana lo desgastado.
Salud: fin a dolor articular.
Sorpresa: afluencia de dinero.
CÁNCER (22 junio-23 julio)
Amor: ciertos gestos suavizan los roces pero hará bien en hablar menos y dedicarse a escuchar.
Salud: necesitará una consulta.
Sorpresa: vencerá la malicia.
LEO (24 julio-23 agosto)
Amor: si comparte tiempo y actividades, la pareja tendrá entusiasmo para crecer y renovarse.
Salud: momento para los chequeos.
Sorpresa: hará un nuevo amigo.
VIRGO (24 agosto-23 septiembre)
Amor: la vida de la pareja se verá complicada, pero la impaciencia no será el mejor camino.
Salud: una dieta será oportuna.
Sorpresa: lo rígido se aflojará.
LIBRA (24 septiembre-22 octubre)
Amor: las quejas aburrirán; mejor no dejar nada librado al azar y expresar sentimientos.
Salud: tendrá especial vigor.
Sorpresa: momento de justicia.
ESCORPIO (23 octubre-22 noviembre)
Amor: un encuentro fortuito dará lugar al acercamiento que anticipa una relación.
Salud: una dolencia se disipará.
Sorpresa: una promesa se cumple.
SAGITARIO (23 noviembre-21 diciembre)
Amor: su espíritu divertido y aventurero provocará un cálido encuentro.
Salud: le ayudarán con un tropiezo.
Sorpresa: premio inesperado.
CAPRICORNIO (22 diciembre-20 enero)
Amor: se relajará si improvisa en ciertos temas; hará bien en no tener el control.
Salud: se asegurará el bienestar.
Sorpresa: momento divertido.
ACUARIO (21 enero-19 febrero)
Amor: alejará una crisis en la pareja con pequeñas atenciones y todo comenzará a mejorar.
Salud: caminar hará muy bien.
Sorpresa: providencial intuición.
PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Amor: romperá con un círculo vicioso para proponer cambios pero habrá condiciones.
Salud: tendrá la mente despejada.
Sorpresa: mensaje misterioso.
Si cumple años hoy usted es una persona: brillante e ingeniosa. Le gusta todo pero se concentra en lo interesante.