Horóscopo de hoy domingo 7 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Amor: conocerá a alguien de quien no querrá separarse; posible inicio de relación.
Salud: una dolencia se aliviará.
Sorpresa: comentario fuera de lugar.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Amor: será difícil alcanzar armonía, pero tareas en común fortalecerán la pareja.
Salud: dieta completa y beneficiosa.
Sorpresa: encuentro que entusiasma.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Amor: personas maliciosas intentarán interferir, pero impondrá carácter y logrará privacidad.
Salud: gran vigor.
Sorpresa: aparece una solución.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Amor: se disiparán dudas que causaban desencanto y dejará de lado reclamos triviales.
Salud: fin al dolor de espalda.
Sorpresa: nueva tecnología.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Amor: con optimismo renovará la armonía; su encanto brillará en los encuentros.
Salud: estudio con buen resultado.
Sorpresa: cambio de rumbo.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Amor: será momento de divertirse en nuevos lugares; la pareja madura e inicia etapa renovada.
Salud: buscará vencer el estrés.
Sorpresa: alguien será imprudente.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Amor: se acercará a alguien interesante; si actúa con audacia, surgirá relación posible.
Salud: practicar un deporte será positivo.
Sorpresa: milagrosa recuperación.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Amor: alguien tímido dará señales claras; si las interpreta, habrá romance.
Salud: se animará a realizar cambios.
Sorpresa: beneficio inesperado.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Amor: actividades compartidas harán crecer el entendimiento mutuo; nuevo comienzo.
Salud: la piel estará bien cuidada.
Sorpresa: un temor se disipa.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Amor: la relación se afirmará, aunque terceros provocarán cierta confusión.
Salud: una dieta será la adecuada.
Sorpresa: alguien se alejará.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Amor: la intimidad podría resentirse por falta de estímulos; no lo permitirá.
Salud: momento para un control.
Sorpresa: ayuda imprevista.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Amor: su alma sensible será clave para fortalecer la pareja y realzar la intimidad.
Salud: muy buena, cada día mejor.
Sorpresa: circunstancia extrema.
Si usted cumple años hoy es una persona muy sociable, que disfruta estar rodeada de gente, aunque tiene pocos amigos.