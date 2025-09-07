Horóscopo de hoy domingo 7 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Amor: conocerá a alguien de quien no querrá separarse; posible inicio de relación.

Salud: una dolencia se aliviará.

Sorpresa: comentario fuera de lugar.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Amor: será difícil alcanzar armonía, pero tareas en común fortalecerán la pareja.

Salud: dieta completa y beneficiosa.

Sorpresa: encuentro que entusiasma.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Amor: personas maliciosas intentarán interferir, pero impondrá carácter y logrará privacidad.

Salud: gran vigor.

Sorpresa: aparece una solución.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Amor: se disiparán dudas que causaban desencanto y dejará de lado reclamos triviales.

Salud: fin al dolor de espalda.

Sorpresa: nueva tecnología.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Amor: con optimismo renovará la armonía; su encanto brillará en los encuentros.

Salud: estudio con buen resultado.

Sorpresa: cambio de rumbo.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Amor: será momento de divertirse en nuevos lugares; la pareja madura e inicia etapa renovada.

Salud: buscará vencer el estrés.

Sorpresa: alguien será imprudente.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Amor: se acercará a alguien interesante; si actúa con audacia, surgirá relación posible.

Salud: practicar un deporte será positivo.

Sorpresa: milagrosa recuperación.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Amor: alguien tímido dará señales claras; si las interpreta, habrá romance.

Salud: se animará a realizar cambios.

Sorpresa: beneficio inesperado.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor: actividades compartidas harán crecer el entendimiento mutuo; nuevo comienzo.

Salud: la piel estará bien cuidada.

Sorpresa: un temor se disipa.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Amor: la relación se afirmará, aunque terceros provocarán cierta confusión.

Salud: una dieta será la adecuada.

Sorpresa: alguien se alejará.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Amor: la intimidad podría resentirse por falta de estímulos; no lo permitirá.

Salud: momento para un control.

Sorpresa: ayuda imprevista.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Amor: su alma sensible será clave para fortalecer la pareja y realzar la intimidad.

Salud: muy buena, cada día mejor.

Sorpresa: circunstancia extrema.

Si usted cumple años hoy es una persona muy sociable, que disfruta estar rodeada de gente, aunque tiene pocos amigos.