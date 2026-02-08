Vida
Horóscopo de hoy domingo 8 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: no será momento para perder la esperanza; el acuerdo llegará contra todo pronóstico.
Salud: inusual bienestar físico.
Sorpresa: misterio revelado.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: alguien cercano le hará una invitación difícil de rechazar; será divertido.
Salud: hacer ejercicio le sentará bien.
Sorpresa: pregunta atrevida.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: atraerá miradas por su encanto; una persona se acercará sin demora.
Salud: dispondrá de más tiempo libre.
Sorpresa: crítica positiva.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: una graciosa confusión le acercará a quien le atrae y tomará la iniciativa.
Salud: la molestia en los oídos cederá.
Sorpresa: mentira tomada por verdad.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: surgirán trabas para socializar, pero alguien especial tendrá grandes expectativas.
Salud: mejoría inesperada.
Sorpresa: alguien será obstinado.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: un encuentro con alguien del pasado removerá heridas aún abiertas.
Salud: frutas y verduras le beneficiarán.
Sorpresa: beneficio inesperado.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: será buen momento para vencer la rutina; tomar la iniciativa ayudará.
Salud: reducirá hidratos en su dieta.
Sorpresa: un dato no llegará.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: la relación mejorará día a día, pero un entrometido podría causar daño.
Salud: el tratamiento dará buenos resultados.
Sorpresa: viaje soñado.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: se expresará con simpatía, pero su pareja insistirá en una actitud terca.
Salud: el chequeo saldrá bien.
Sorpresa: elogio inesperado.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: emociones negativas causarán errores, pero logrará superarlos.
Salud: las alergias se aliviarán.
Sorpresa: intuición acertada.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: se ausentará de compromisos familiares para descansar con su pareja.
Salud: el dolor desaparecerá.
Sorpresa: querrá alejarse de alguien.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: su alma sensible anhelará una nueva relación y no deberá buscarla; le espera.
Salud: un estudio le dará certezas.
Sorpresa: halago que ruboriza.
Si usted cumple años hoy es una persona simpática y con gran sentido del humor. Todos celebran sus ocurrentes relatos