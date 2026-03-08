Vida
Horóscopo de hoy domingo 8 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: momento propicio para quienes están solos o para la pareja que busca reconciliación.
Salud: la gimnasia le renovará.
Sorpresa: alguien negará una verdad.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: conocerá a una persona especial y su mundo cambiará; el romance será inevitable.
Salud: disfrutará de bienestar.
Sorpresa: rumor malicioso.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: actuará frente a indiscretos; los disgustos se disiparán y la armonía volverá.
Salud: el peso corporal se equilibrará.
Sorpresa: una explicación no convencerá.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: un asunto familiar demandará tiempo, pero si toma iniciativa no descuidará la relación.
Salud: conviene mantener una dieta saludable.
Sorpresa: gesto conmovedor.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: una persona sensible despertará fuerte atracción; posible romance.
Salud: actuará con prudencia.
Sorpresa: elogio de un colega.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: llegarán visitas incómodas, pero la pareja se mantendrá en calma.
Salud: estabilidad favorable.
Sorpresa: un rival colaborará con un problema.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: querrá acercarse a alguien que se muestra distante, pero su conversación convencerá.
Salud: momento oportuno para hidratarse.
Sorpresa: evento exitoso.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: aun con discusiones, si deja rigidez de lado evitará roces.
Salud: favorable consumir verduras.
Sorpresa: su creatividad será reconocida.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: prometer algo difícil de cumplir podría generar conflicto; conviene prudencia.
Salud: una molestia se aliviará.
Sorpresa: silencio contundente.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: se avecina un encuentro especial; posible romance.
Salud: una dolencia se disipará.
Sorpresa: dinero extra.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: al expresar sentimientos profundos, las confusiones se disiparán y la armonía regresará.
Salud: el bienestar aumentará.
Sorpresa: un viejo conflicto se resolverá.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: con pequeñas atenciones, la indiferencia cederá y la pareja recuperará la armonía.
Salud: un dolor crónico disminuirá.
Sorpresa: respuesta inesperada.
Si usted cumple años hoy es una persona creativa y de gran carisma, pero emocionalmente sensible en la pareja.