Horóscopo de hoy domingo 8 de marzo de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: momento propicio para quienes están solos o para la pareja que busca reconciliación.

Salud: la gimnasia le renovará.

Sorpresa: alguien negará una verdad.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: conocerá a una persona especial y su mundo cambiará; el romance será inevitable.

Salud: disfrutará de bienestar.

Sorpresa: rumor malicioso.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: actuará frente a indiscretos; los disgustos se disiparán y la armonía volverá.

Salud: el peso corporal se equilibrará.

Sorpresa: una explicación no convencerá.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: un asunto familiar demandará tiempo, pero si toma iniciativa no descuidará la relación.

Salud: conviene mantener una dieta saludable.

Sorpresa: gesto conmovedor.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: una persona sensible despertará fuerte atracción; posible romance.

Salud: actuará con prudencia.

Sorpresa: elogio de un colega.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: llegarán visitas incómodas, pero la pareja se mantendrá en calma.

Salud: estabilidad favorable.

Sorpresa: un rival colaborará con un problema.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: querrá acercarse a alguien que se muestra distante, pero su conversación convencerá.

Salud: momento oportuno para hidratarse.

Sorpresa: evento exitoso.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: aun con discusiones, si deja rigidez de lado evitará roces.

Salud: favorable consumir verduras.

Sorpresa: su creatividad será reconocida.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: prometer algo difícil de cumplir podría generar conflicto; conviene prudencia.

Salud: una molestia se aliviará.

Sorpresa: silencio contundente.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: se avecina un encuentro especial; posible romance.

Salud: una dolencia se disipará.

Sorpresa: dinero extra.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: al expresar sentimientos profundos, las confusiones se disiparán y la armonía regresará.

Salud: el bienestar aumentará.

Sorpresa: un viejo conflicto se resolverá.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: con pequeñas atenciones, la indiferencia cederá y la pareja recuperará la armonía.

Salud: un dolor crónico disminuirá.

Sorpresa: respuesta inesperada.

Si usted cumple años hoy es una persona creativa y de gran carisma, pero emocionalmente sensible en la pareja.