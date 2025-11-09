Horóscopo de hoy domingo 9 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: su fuerte encanto se hará notar y facilitará que se acerque esa persona tan especial; romance.

Salud: las alergias mejorarán.

Sorpresa: secreto revelado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: en un nuevo lugar logrará atraer la atención de alguien atractivo. Un romance se avecina.

Salud: un resfriado sanará.

Sorpresa: momento inolvidable.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: los encuentros se sumarán y confirmarán que una persona está atraída por su encanto.

Salud: hora de hacer chequeos.

Sorpresa: encuentro fortuito.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: un descuido en lo sentimental podría enojar a su pareja, pero hará las cosas bien.

Salud: más verduras y cereales será bueno.

Sorpresa: alegría reprimida.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: la pareja alcanzará una armonía plena y se animará a otra etapa. Nuevo comienzo.

Salud: evitará los excesos con la sal.

Sorpresa: viaje inolvidable.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: sentirá admiración por alguien nuevo y decidirá mostrarse tal cual es en una charla.

Salud: una consulta estará bien.

Sorpresa: divertido percance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: desencuentros o altibajos indicarán problemas que hay que resolver dialogando.

Salud: sus nervios se calmarán.

Sorpresa: plan exitoso.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: con cierta persona crecerá el deseo y la atracción será advertida por otros.

Salud: su mente estará brillante.

Sorpresa: llega gente inolvidable.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: su obstinación será una traba para que una bella persona quiera acercarse.

Salud: un dolor intenso cederá.

Sorpresa: llega dinero extra.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: tendrá actitudes con apuro en la pareja y las consecuencias no se harán esperar.

Salud: los excesos serán malos.

Sorpresa: regalo genial.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: podría generarse una crisis en la convivencia si no toma alguna iniciativa feliz.

Salud: iniciará las caminatas.

Sorpresa: posible mudanza.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: habrá personas que le interesan, pero le atraerá la menos pensada; se avecina romance.

Salud: se relajará contra el estrés.

Sorpresa: una mentira será verdad.

Si usted cumple años hoy es una persona protectora y cariñosa con su familia, pero ama tener siempre la razón.