Horóscopo de hoy domingo 9 de noviembre de 2025

vida

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: su fuerte encanto se hará notar y facilitará que se acerque esa persona tan especial; romance.
Salud: las alergias mejorarán.
Sorpresa: secreto revelado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: en un nuevo lugar logrará atraer la atención de alguien atractivo. Un romance se avecina.
Salud: un resfriado sanará.
Sorpresa: momento inolvidable.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: los encuentros se sumarán y confirmarán que una persona está atraída por su encanto.
Salud: hora de hacer chequeos.
Sorpresa: encuentro fortuito.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: un descuido en lo sentimental podría enojar a su pareja, pero hará las cosas bien.
Salud: más verduras y cereales será bueno.
Sorpresa: alegría reprimida.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: la pareja alcanzará una armonía plena y se animará a otra etapa. Nuevo comienzo.
Salud: evitará los excesos con la sal.
Sorpresa: viaje inolvidable.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: sentirá admiración por alguien nuevo y decidirá mostrarse tal cual es en una charla.
Salud: una consulta estará bien.
Sorpresa: divertido percance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: desencuentros o altibajos indicarán problemas que hay que resolver dialogando.
Salud: sus nervios se calmarán.
Sorpresa: plan exitoso.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: con cierta persona crecerá el deseo y la atracción será advertida por otros.
Salud: su mente estará brillante.
Sorpresa: llega gente inolvidable.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: su obstinación será una traba para que una bella persona quiera acercarse.
Salud: un dolor intenso cederá.
Sorpresa: llega dinero extra.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: tendrá actitudes con apuro en la pareja y las consecuencias no se harán esperar.
Salud: los excesos serán malos.
Sorpresa: regalo genial.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: podría generarse una crisis en la convivencia si no toma alguna iniciativa feliz.
Salud: iniciará las caminatas.
Sorpresa: posible mudanza.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: habrá personas que le interesan, pero le atraerá la menos pensada; se avecina romance.
Salud: se relajará contra el estrés.
Sorpresa: una mentira será verdad.

Si usted cumple años hoy es una persona protectora y cariñosa con su familia, pero ama tener siempre la razón.

