Horóscopo de hoy jueves 11 de diciembre de 2025

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: habrá momentos de confusión y falta de control, pero conservará el rumbo con firmeza.

Amor: la respuesta que espera no tardará y será positiva; posible encuentro romántico.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán mejor de lo esperado. Cierta información valiosa le ayudará.

Amor: las circunstancias serán propicias para hallar a la persona de sus sueños.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que se convertirán en un éxito muy destacado.

Amor: en la pareja le pedirán más atención y no hallará el momento adecuado.

CÁNCER (22 junio a 22 julio)

Trabajo y negocios: demasiados gastos podrían complicar las cosas en momentos de balances.

Amor: la armonía lograda en la pareja predispone a un cálido encuentro en la intimidad.

LEO (23 julio a 22 agosto)

Trabajo y negocios: si destaca errores ajenos podría crearse algún enemigo, pero tendrá cautela.

Amor: mostrará su encanto casi sin darse cuenta y resultará irresistible para alguien.

VIRGO (23 agosto a 22 septiembre)

Trabajo y negocios: gente influyente evaluará bien su trabajo y los beneficios no tardarán.

Amor: querrá decidir rápido sobre un tema que atañe a la pareja, pero le pedirán más tiempo.

LIBRA (23 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: la sugerencia de un colega será útil para evitar batallas que podría perder.

Amor: cuando menos lo espere, recibirá una invitación que derivará en romance.

ESCORPIO (23 octubre a 21 noviembre)

Trabajo y negocios: su capacidad de persuasión estará muy activa frente a un auditorio exigente.

Amor: si permanece alerta, llegará esa persona que le desvela y desea conocer pronto.

SAGITARIO (22 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: no permitirá que crezca un conflicto en su proyecto y hallará el modo de resolverlo.

Amor: su encanto se notará y alguien de su entorno quedará impactado; habrá encuentro.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: sus iniciativas serán destacadas por su coherencia; su disciplina facilitará todo.

Amor: preferirá no saber las razones de una mentira porque la verdad podría doler.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: un comentario al pasar confirmará que un aumento de ingresos está cercano.

Amor: tendrá coraje para contener una fuerte expresión emocional en la pareja.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: descubrirá que un colega se alía con rivales en un proyecto; su confianza se resentirá.

Amor: no podrá dejar de notar la belleza de alguien que está a su lado cada día.

Si usted cumple años hoy es una persona: difícil para trabajar en equipo, pero posee gran intuición para las negociaciones.