Horóscopo de hoy jueves 11 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos que otros dejan de lado y recibirá beneficios.

Amor: si no dilata las iniciativas esperadas, crecerá la calidez en la pareja.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: su habilidad en la gestión de proyectos captará la atención de personas influyentes.

Amor: con simpatía reflotará una relación y recuperará la armonía.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: tendrá ideas que facilitarán negocios y proyectos; llegará un beneficio.

Amor: le costará expresar sentimientos, pero será positivo hacerlo; lo esperan.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: será momento de retomar un proyecto postergado, aunque exigirá cambios.

Amor: se refugiará en la pareja para abrir su corazón y confiar un secreto.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: colegas tendrán respuestas para todo, pero una sugerencia será valiosa.

Amor: su encanto generará expectativas en el entorno y alguien se acercará.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: se destacará en un proyecto que exige precisión y alcanzará el éxito.

Amor: surgirán problemas inesperados que afectarán la armonía.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: una propuesta dependerá de su persuasión para alcanzar éxito.

Amor: decidirá acercarse a alguien que parece inaccesible; grata sorpresa.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: con aciertos y errores, todo confluirá hacia el éxito.

Amor: vivirá dulces momentos con alguien atraído por su encanto.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: quienes trabajen en ventas tendrán logros destacados.

Amor: una distracción podría retrasar una cita, pero lo resolverá con simpatía.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: será buen momento para planear metas ambiciosas y asegurar éxito.

Amor: disipará incertidumbres con atenciones y afecto.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: problemas legales o viejos litigios se resolverán a su favor.

Amor: la necesidad de dialogar será planteada por la pareja; hará bien en acceder.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: la buena fortuna llegará y los problemas se resolverán; beneficios en alza.

Amor: con intuición anticipará deseos de su pareja y tomará una dulce iniciativa.

Si usted cumple años hoy es una persona sensible y fácil de convencer, aunque siempre termina haciendo lo que quiere.