Horóscopo de hoy jueves 11 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: resolverá asuntos que otros dejan de lado y recibirá beneficios.
Amor: si no dilata las iniciativas esperadas, crecerá la calidez en la pareja.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: su habilidad en la gestión de proyectos captará la atención de personas influyentes.
Amor: con simpatía reflotará una relación y recuperará la armonía.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: tendrá ideas que facilitarán negocios y proyectos; llegará un beneficio.
Amor: le costará expresar sentimientos, pero será positivo hacerlo; lo esperan.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: será momento de retomar un proyecto postergado, aunque exigirá cambios.
Amor: se refugiará en la pareja para abrir su corazón y confiar un secreto.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: colegas tendrán respuestas para todo, pero una sugerencia será valiosa.
Amor: su encanto generará expectativas en el entorno y alguien se acercará.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: se destacará en un proyecto que exige precisión y alcanzará el éxito.
Amor: surgirán problemas inesperados que afectarán la armonía.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: una propuesta dependerá de su persuasión para alcanzar éxito.
Amor: decidirá acercarse a alguien que parece inaccesible; grata sorpresa.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: con aciertos y errores, todo confluirá hacia el éxito.
Amor: vivirá dulces momentos con alguien atraído por su encanto.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: quienes trabajen en ventas tendrán logros destacados.
Amor: una distracción podría retrasar una cita, pero lo resolverá con simpatía.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: será buen momento para planear metas ambiciosas y asegurar éxito.
Amor: disipará incertidumbres con atenciones y afecto.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: problemas legales o viejos litigios se resolverán a su favor.
Amor: la necesidad de dialogar será planteada por la pareja; hará bien en acceder.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: la buena fortuna llegará y los problemas se resolverán; beneficios en alza.
Amor: con intuición anticipará deseos de su pareja y tomará una dulce iniciativa.
Si usted cumple años hoy es una persona sensible y fácil de convencer, aunque siempre termina haciendo lo que quiere.