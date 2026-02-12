Vida
Horóscopo de hoy jueves 12 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: un asunto de la relación se resolverá a su favor, pero su pareja pondrá un obstáculo inesperado.
Salud: es momento de vigilar su peso.
Sorpresa: alguien será simpático.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: su pareja se disgustará por la interferencia de familiares; conviene actuar con diplomacia.
Salud: tensiones en la espalda.
Sorpresa: propuesta interesante.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: si actúa con ternura y simpatía, la seducción aumentará y surgirán momentos agradables.
Salud: conviene ingerir fibra y cereales.
Sorpresa: recibirá apoyo inesperado.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: reunirá valor para defender la privacidad de la pareja y alejar a personas entrometidas.
Salud: no descuide la hidratación.
Sorpresa: cambio de planes.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: los reproches excesivos pondrán la relación en riesgo; conviene serenarse y escuchar.
Salud: evite un mal hábito.
Sorpresa: indiscreción inesperada.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: día propicio para dialogar y tomar decisiones; todo comenzará a mejorar.
Salud: retome el ejercicio.
Sorpresa: chisme gracioso.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: posible reconciliación o romance en primera cita; el panorama será favorable.
Salud: un masaje aliviará tensiones.
Sorpresa: la puntualidad será ventaja.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: su seducción será evidente y provocará nerviosismo en la pareja.
Salud: gran vigor físico y mental.
Sorpresa: alguien le pondrá límites.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: evite decisiones apresuradas; disfrute de un paseo en buena compañía.
Salud: un dolor se disipará.
Sorpresa: encuentro con antigua relación.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: riesgo de conflictos; la armonía ayudará a reparar vínculos dañados.
Salud: necesita equilibrar su dieta.
Sorpresa: un chiste revelará algo más.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: jornada propicia para el diálogo y los gestos apasionados; le pedirán compromiso.
Salud: mejora constante.
Sorpresa: el pasado tocará a su puerta.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: buen momento para sincerarse, aunque resulte doloroso; una reunión será divertida.
Salud: hacer estiramientos le ayudará.
Sorpresa: velada inolvidable.
Si usted cumple años hoy es una persona infatigable y de gran ingenio, pero oculta rasgos extravagantes.