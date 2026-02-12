Vida

Horóscopo de hoy jueves 12 de febrero de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: un asunto de la relación se resolverá a su favor, pero su pareja pondrá un obstáculo inesperado.

Salud: es momento de vigilar su peso.

Sorpresa: alguien será simpático.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: su pareja se disgustará por la interferencia de familiares; conviene actuar con diplomacia.

Salud: tensiones en la espalda.

Sorpresa: propuesta interesante.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: si actúa con ternura y simpatía, la seducción aumentará y surgirán momentos agradables.

Salud: conviene ingerir fibra y cereales.

Sorpresa: recibirá apoyo inesperado.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: reunirá valor para defender la privacidad de la pareja y alejar a personas entrometidas.

Salud: no descuide la hidratación.

Sorpresa: cambio de planes.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: los reproches excesivos pondrán la relación en riesgo; conviene serenarse y escuchar.

Salud: evite un mal hábito.

Sorpresa: indiscreción inesperada.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: día propicio para dialogar y tomar decisiones; todo comenzará a mejorar.

Salud: retome el ejercicio.

Sorpresa: chisme gracioso.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: posible reconciliación o romance en primera cita; el panorama será favorable.

Salud: un masaje aliviará tensiones.

Sorpresa: la puntualidad será ventaja.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: su seducción será evidente y provocará nerviosismo en la pareja.

Salud: gran vigor físico y mental.

Sorpresa: alguien le pondrá límites.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: evite decisiones apresuradas; disfrute de un paseo en buena compañía.

Salud: un dolor se disipará.

Sorpresa: encuentro con antigua relación.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: riesgo de conflictos; la armonía ayudará a reparar vínculos dañados.

Salud: necesita equilibrar su dieta.

Sorpresa: un chiste revelará algo más.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: jornada propicia para el diálogo y los gestos apasionados; le pedirán compromiso.

Salud: mejora constante.

Sorpresa: el pasado tocará a su puerta.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: buen momento para sincerarse, aunque resulte doloroso; una reunión será divertida.

Salud: hacer estiramientos le ayudará.

Sorpresa: velada inolvidable.

Si usted cumple años hoy es una persona infatigable y de gran ingenio, pero oculta rasgos extravagantes.