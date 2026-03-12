Horóscopo de hoy jueves 12 de marzo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: sorprenderá a su entorno con su habilidad y la actividad comenzará a mejorar.

Amor: recibirá una invitación que le dejará sin palabras, pues vendrá de alguien irresistible.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: proyectos o negocios estarán influidos por cambios, pero sabrá aprovecharlos.

Amor: la atracción surgirá en un encuentro fortuito y podría dar paso a un romance.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará gente idónea y se abrirá una etapa propicia para negocios o proyectos.

Amor: su capacidad de amar será puesta a prueba por alguien que permanece a distancia.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se despejarán obstáculos y aparecerá una oportunidad para mejorar las cosas.

Amor: actuar con ingenuidad o idealizar una relación podría causar desencanto.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se sumarán situaciones ventajosas que facilitarán el crecimiento y conducirán al éxito.

Amor: expresará sentimientos guardados y llegará la respuesta que espera.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: mejorará la relación con gente influyente y una traba se liberará.

Amor: personas entrometidas provocarán un conflicto, pero sabrá resolverlo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento excelente en el que destacará su habilidad ejecutiva.

Amor: se mostrará tal como es y su simpatía atraerá a alguien especial; posible romance.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una idea audaz impulsará los negocios y traerá beneficios.

Amor: un rasgo irritante de su pareja le incomodará, pero el diálogo será la mejor salida.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su capacidad de liderazgo se destacará y generará beneficios.

Amor: su optimismo ayudará a disipar la distancia causada por una discusión.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: cambios ajenos pondrán a prueba sus metas, pero aun así las alcanzará.

Amor: sentirá la necesidad de expresarse y mostrar un sentimiento profundo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la prosperidad dará señales que conviene descubrir, incluso con éxitos discretos.

Amor: las tensiones en la pareja se disiparán y regresará la calidez.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: mejorarán las condiciones y surgirá un proyecto con beneficios.

Amor: estará susceptible y cualquier roce le afectará; conviene hablarlo.

Si usted cumple años hoy es una persona libre y soñadora. Disfruta de la cercanía con la inmensidad del océano.