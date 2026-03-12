Vida
Horóscopo de hoy jueves 12 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: sorprenderá a su entorno con su habilidad y la actividad comenzará a mejorar.
Amor: recibirá una invitación que le dejará sin palabras, pues vendrá de alguien irresistible.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: proyectos o negocios estarán influidos por cambios, pero sabrá aprovecharlos.
Amor: la atracción surgirá en un encuentro fortuito y podría dar paso a un romance.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: llegará gente idónea y se abrirá una etapa propicia para negocios o proyectos.
Amor: su capacidad de amar será puesta a prueba por alguien que permanece a distancia.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: se despejarán obstáculos y aparecerá una oportunidad para mejorar las cosas.
Amor: actuar con ingenuidad o idealizar una relación podría causar desencanto.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: se sumarán situaciones ventajosas que facilitarán el crecimiento y conducirán al éxito.
Amor: expresará sentimientos guardados y llegará la respuesta que espera.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: mejorará la relación con gente influyente y una traba se liberará.
Amor: personas entrometidas provocarán un conflicto, pero sabrá resolverlo.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento excelente en el que destacará su habilidad ejecutiva.
Amor: se mostrará tal como es y su simpatía atraerá a alguien especial; posible romance.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una idea audaz impulsará los negocios y traerá beneficios.
Amor: un rasgo irritante de su pareja le incomodará, pero el diálogo será la mejor salida.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su capacidad de liderazgo se destacará y generará beneficios.
Amor: su optimismo ayudará a disipar la distancia causada por una discusión.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: cambios ajenos pondrán a prueba sus metas, pero aun así las alcanzará.
Amor: sentirá la necesidad de expresarse y mostrar un sentimiento profundo.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: la prosperidad dará señales que conviene descubrir, incluso con éxitos discretos.
Amor: las tensiones en la pareja se disiparán y regresará la calidez.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: mejorarán las condiciones y surgirá un proyecto con beneficios.
Amor: estará susceptible y cualquier roce le afectará; conviene hablarlo.
Si usted cumple años hoy es una persona libre y soñadora. Disfruta de la cercanía con la inmensidad del océano.