Horóscopo de hoy jueves 13 de noviembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: su impulsividad será la clave del éxito y el cumplimiento de los compromisos.
Amor: posibles altibajos en la pareja por asuntos que se insiste en no mencionar.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: tendrá ideas que facilitarán la preeminencia de su proyecto y traerán beneficios.
Amor: momento para esperar o postergar cambios que quiere expresar en la pareja.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: cierta confusión en el entorno hará que las circunstancias se tornen a su favor.
Amor: su agradable encanto provocará que alguien se acerque para ser notado.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: con gran intuición resolverá los problemas del negocio que otros provocaron.
Amor: surgirán reclamos en la pareja por más emoción y cambios agradables.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: con los problemas resueltos, cierta tensión se disipará y favorecerá los cambios.
Amor: llegará esa cita romántica con la persona bella e inteligente que tanto admira.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: la ausencia de colegas perjudicará al trabajo o a los negocios.
Amor: una amable persona le dará una sorpresa que superará todo lo vivido en el pasado.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento para equilibrar la influencia de cierta gente en los proyectos.
Amor: podrían surgir discusiones, pero con ternura las heridas del pasado sanarán.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: bastará un gesto firme para que otros entiendan lo que necesita.
Amor: del modo más inesperado llegará la invitación que disipa todas las dudas.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: se concentrará en el trabajo y le ayudará a percibir lo que viene.
Amor: en una salida casual iniciará una relación con alguien en un encuentro fortuito.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: le llamarán para mediar en controversias que no ayudan.
Amor: dejará de lado un compromiso para conocer a alguien que le resulta fascinante.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: crecerá la exigencia en las tareas, pero llegará una ayuda inesperada.
Amor: la pareja tendrá un reencuentro íntimo con la ayuda de una terapia amorosa y eficaz.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: llega gente complicada al área de su proyecto, pero estará bien preparado.
Amor: habrá insistencias en la pareja que arruinarán los momentos de armonía; atención.
Si usted cumple años hoy es una persona cómoda con ser el centro de presentaciones en sociedad. Ése es su mundo.