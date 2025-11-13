Horóscopo de hoy jueves 13 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su impulsividad será la clave del éxito y el cumplimiento de los compromisos.

Amor: posibles altibajos en la pareja por asuntos que se insiste en no mencionar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá ideas que facilitarán la preeminencia de su proyecto y traerán beneficios.

Amor: momento para esperar o postergar cambios que quiere expresar en la pareja.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: cierta confusión en el entorno hará que las circunstancias se tornen a su favor.

Amor: su agradable encanto provocará que alguien se acerque para ser notado.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: con gran intuición resolverá los problemas del negocio que otros provocaron.

Amor: surgirán reclamos en la pareja por más emoción y cambios agradables.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: con los problemas resueltos, cierta tensión se disipará y favorecerá los cambios.

Amor: llegará esa cita romántica con la persona bella e inteligente que tanto admira.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: la ausencia de colegas perjudicará al trabajo o a los negocios.

Amor: una amable persona le dará una sorpresa que superará todo lo vivido en el pasado.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para equilibrar la influencia de cierta gente en los proyectos.

Amor: podrían surgir discusiones, pero con ternura las heridas del pasado sanarán.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: bastará un gesto firme para que otros entiendan lo que necesita.

Amor: del modo más inesperado llegará la invitación que disipa todas las dudas.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se concentrará en el trabajo y le ayudará a percibir lo que viene.

Amor: en una salida casual iniciará una relación con alguien en un encuentro fortuito.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: le llamarán para mediar en controversias que no ayudan.

Amor: dejará de lado un compromiso para conocer a alguien que le resulta fascinante.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: crecerá la exigencia en las tareas, pero llegará una ayuda inesperada.

Amor: la pareja tendrá un reencuentro íntimo con la ayuda de una terapia amorosa y eficaz.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llega gente complicada al área de su proyecto, pero estará bien preparado.

Amor: habrá insistencias en la pareja que arruinarán los momentos de armonía; atención.

Si usted cumple años hoy es una persona cómoda con ser el centro de presentaciones en sociedad. Ése es su mundo.