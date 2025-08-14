Horóscopo de hoy jueves 14 de agosto de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: se resolverán trabas con ayuda de colegas y un proyecto se hará realidad.

Amor: si deja de lado la obstinación, aumentará la calidez y surgirá una fuerte armonía.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: iniciará un plan que permitirá alcanzar su independencia económica.

Amor: le presentarán a alguien extrovertido que solo traerá dolores de cabeza.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: buen momento para vincularse con personas influyentes y lograr ventajas.

Amor: con las paces en marcha, su encanto volverá a brillar en la intimidad.

CÁNCER (22 de junio al 23 de julio)

Trabajo y negocios: alguien del entorno cercano gasta en exceso y afecta la marcha de un proyecto.

Amor: es hora de dejar los lamentos y tomar la iniciativa en asuntos románticos.

LEO (24 de julio al 23 de agosto)

Trabajo y negocios: con intuición, logrará mejorar un negocio que parecía difícil.

Amor: enfrentará la intromisión con firmeza para recuperar y fortalecer la pareja.

VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Trabajo y negocios: las actividades relacionadas con finanzas o técnicas estarán favorecidas.

Amor: se avecina un romance agradable con alguien atractivo que parecía distante.

LIBRA (24 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: oportunidad para resolver asuntos pendientes o insistir en un proyecto difícil.

Amor: alguien llegará y despertará su lado más romántico. Romance inesperado.

ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)

Trabajo y negocios: su atención al detalle le permitirá resolver asuntos delicados.

Amor: se sorprenderá al descubrir cuánto le atrae un colega cercano.

SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: un colega inesperado traerá ayuda para recuperar un proyecto.

Amor: posible romance con alguien que se cruzará en su camino; dulces vivencias.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: surgirán novedades interesantes sobre un proyecto casi olvidado.

Amor: alguien inesperado provocará un fuerte impacto en su corazón.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: habrá señales de cambio que invitan a dejar lo viejo y comenzar lo nuevo.

Amor: afinidad total en la pareja; la armonía surge de una dulce intimidad.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: surgirán problemas con un proyecto, pero recibirá apoyo de colegas.

Amor: podrían reprocharle que no expresa bien sus sentimientos; posible crisis.

Si usted cumple años hoy es una persona serena, pausada al hablar y capaz de escuchar a otros con gran amor.