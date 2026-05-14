Horóscopo de hoy jueves 14 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán trabas para el avance de un proyecto o negocio, pero las superará.

Amor: en una actividad divertida alguien se acercará con interés en un encuentro romántico.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para poner en orden los trabajos y generar más avances.

Amor: su encanto estará irresistible para alguien del entorno y un encuentro se generará.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: ciertos comentarios o críticas no ayudarán para iniciar un nuevo proyecto.

Amor: apartará a personas negativas de su entorno y la relación tendrá un nuevo comienzo.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: hallará la causa de los problemas y generará una propuesta de renovación.

Amor: se destacará si aumenta su participación en encuentros sociales; posible romance.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: generará un proyecto de negocio que interesará a personas de influencia; oportunidad.

Amor: disfrutará de inolvidables momentos en lugares soñados, en muy buena compañía.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su tendencia al control de cada detalle provocará algunas discusiones.

Amor: no será buena idea dar respuestas impulsivas en un tema difícil para la pareja.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una dificultad económica que le desvela será superada; éxito resonante.

Amor: momentos de sinceridad en la pareja descubrirán un mundo afectivo que está oculto.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se avecina oportunidad de nuevo empleo o inicio de negocio.

Amor: en un ansiado encuentro pronunciará las palabras que alguien desea escuchar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: aumentarán los pedidos o las operaciones que generan éxito.

Amor: en un hermoso evento, descubrirá que la persona menos imaginada comenzará a acercarse.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: con una simple observación verá errores para subsanar.

Amor: surgirán reproches en la pareja porque muestra indiferencia ante cierta revelación.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con pocas palabras marcará el rumbo en un nuevo proyecto o negocio.

Amor: su pareja mostrará iniciativas agradables para disfrutar de un encuentro romántico.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aun con roces y malentendidos, las cosas indicarán que todo está bajo control.

Amor: una reunión social será clave para hallar y conocer a quien será su alma gemela.

Si usted cumple años hoy es una persona piadosa y a la vez muy conservadora. Resiste ideas nuevas con gran energía.