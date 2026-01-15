Horóscopo de hoy jueves 15 de enero de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: su proyecto será desafiado por otro elaborado por un colega, pero logrará imponerse.

Amor: una bella persona quedará impactada por su irresistible encanto; posible romance.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: insistirá en organizar reuniones para alcanzar acuerdos y lo hará con éxito.

Amor: aunque surjan diferencias en la pareja, no habrá cambios de ánimo ni malentendidos.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: una decisión tomada a tiempo mejorará el clima y aumentará la cooperación del entorno.

Amor: se avecina un nuevo romance o una reconciliación en la pareja; todo comienza a mejorar.

Cáncer (22 junio a 22 julio)

Trabajo y negocios: enfrentará problemas y demoras, pero el negocio dará los resultados esperados.

Amor: una persona atractiva querrá acercarse y le impulsará a invitarla a un encuentro.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Trabajo y negocios: su imagen atraviesa un gran momento; su liderazgo influye y genera buenos resultados.

Amor: su encanto será irresistible en un encuentro y descubrirá una afinidad muy especial.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Trabajo y negocios: momento propicio para concretar cambios postergados y mejorar la situación.

Amor: dulces vivencias disiparán la timidez y la calidez mutua se intensificará.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: un planteo inteligente dará origen a un proyecto que cambiará el rumbo.

Amor: algunas dudas inquietarán la relación, pero con diálogo paciente todo se aclarará.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Trabajo y negocios: consultará a otros antes de tomar una decisión arriesgada, que resultará exitosa.

Amor: dejará de apresurarse y notará cómo la relación mejora notablemente.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: aunque aumenten los problemas, no impedirán alcanzar el éxito merecido.

Amor: momento favorable para iniciar un nuevo romance o reconciliar la pareja.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: logrará éxito en proyectos que otros no se animan a concretar.

Amor: sentimientos guardados saldrán a la luz y la intimidad se llenará de calidez.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: habrá algunos altibajos, pero un cambio positivo llegará de manera inevitable.

Amor: se acumularán reclamos en la pareja, pero comprobará que solo responden a caprichos.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: una idea ingeniosa será la clave del éxito y traerá reconocimiento y beneficios.

Amor: una discusión reflotará conflictos que creía superados; escuchar será fundamental.

Si cumple años hoy es una persona divertida en sus relaciones, pero muy sensible cuando elige pareja.