Horóscopo de hoy jueves 16 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: contra todos los pronósticos, un negocio o proyecto dará cuantiosos beneficios.

Amor: alguien parecerá encantador, pero ciertos rasgos harán que avance con cautela.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una actitud obstinada no será lo indicado para negociar plazos o prórrogas.

Amor: una hermosa vivencia despertará la calidez que ha menguado en la pareja.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: aunque alguna gente critique sus logros, la tarea será muy bien evaluada.

Amor: una atracción mutua crecerá día tras día y sentirá que ha hallado a su alma gemela.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un obstáculo surgirá en su camino, pero lo superará con gran habilidad.

Amor: un gesto amable en la pareja disipará los malentendidos y recuperará la armonía.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegan datos que moverán proyectos estancados y todo comenzará a mejorar.

Amor: dejará de lado un prejuicio y la pareja comenzará a recuperarse con un viaje soñado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: detectará fallas de criterio en un negocio que promete beneficios.

Amor: con demasiada charla corre el riesgo de aburrir, pero si se deja llevar podrá divertirse.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para resguardar objetos de valor y papeles importantes.

Amor: una persona parecerá introvertida en una cita, pero pronto revelará su buen humor.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: será necesario controlar el flujo de dinero y las cobranzas.

Amor: discutir por caprichos será mala idea y hará daño a la pareja; mejor, escuchar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: llega oportunidad que conviene no dejar pasar porque cambia todo.

Amor: surgen obstáculos para llegar a una cita y eso incrementará la seducción.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se enfocará en los hechos y hallará la clave de su futuro éxito.

Amor: expresará sentimientos que ha guardado y logrará atraer a una bella persona.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: no querrá ser parte de un conflicto, pero acercará a los bandos rivales.

Amor: la primera impresión será determinante en una cita y todo resultará magnífico.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado una rutina habitual y emprenderá lo que más le gusta.

Amor: las vivencias íntimas de la pareja convertirán cada momento en un agradable sueño.

Si usted cumple años hoy es una persona muy responsable, pero con tendencia a la audacia en el trabajo y en el amor.