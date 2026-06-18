Horóscopo de hoy jueves 18 de junio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá las trabas que impiden a los proyectos avanzar y las cosas mejorarán.

Amor: momento de la pareja en el que se cruzarán recriminaciones, pero se superarán.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá que defender su idea o proyecto ante gente que no quiere cambiar.

Amor: la pareja cuidará su intimidad con carácter por la actividad de personas entrometidas.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: entenderá los problemas como nadie, los resolverá y las cosas mejorarán.

Amor: en un encuentro de amigos conocerá a alguien interesante que le impactará.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una decisión equivocada generará problemas que podrían perjudicarle.

Amor: no será momento para hablar con dureza, sino para generar empatía y dialogar.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: ideas opuestas sobre cómo encarar un negocio crearán demoras y trabas en vano.

Amor: la relación comenzará a dar señales sólidas de intensa calidez y una gran armonía.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: recibirá una propuesta atractiva para mejorar un proyecto complicado.

Amor: comprobará que, con la expresión de los sentimientos, la calidez mutua crecerá.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: posibles complicaciones en cuanto a préstamos o pedidos de mejoras.

Amor: una invitación resultará sorpresiva, pero sabrá que es la persona esperada.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su experiencia será crucial para resolver trabas que afectan negocios.

Amor: si deja de lado actitudes arrogantes, su pareja responderá expresando afecto.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: la buena fortuna será oportuna para generar negocios nuevos.

Amor: las pequeñas atenciones estimularán el intercambio amoroso y logrararán calidez.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un colega no entenderá su idea, pero será muy convincente.

Amor: una atención vencerá una barrera de timidez y encenderá la calidez en la pareja.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una meta parecerá inalcanzable, pero recibirá ayuda del entorno.

Amor: concretará una cita muy esperada y descubrirá a alguien con gran afinidad.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: en una reunión alguien revelará un proyecto algo audaz, pero le dará apoyo.

Amor: tal vez no esté preparado, pero su alma gemela está más cerca de lo que imagina.

Si usted cumple años hoy es una persona: cariñosa, algo tímida y sentimental. Lo emocional le desequilibra.