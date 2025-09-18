vida
Horóscopo de hoy jueves 18 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: tendrá serenidad para resolver situaciones difíciles y todo funcionará mejor.
Amor: disfrutará momentos plenos que disipan dudas y confusión; encanto sin límites.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: el proyecto en el que trabaja cobrará relevancia. Su idea será valorada.
Amor: un altibajo emocional podría alterar la calma y provocar conflictos.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: controlar los pequeños gastos será la clave de su éxito.
Amor: en un nuevo entorno, su encanto brillará y atraerá a alguien especial.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: concretará un proyecto inesperado que resultará muy destacado.
Amor: la calidez mutua crece y fortalece la pareja, que avanza hacia la madurez.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: resolver los conflictos con rapidez le permitirá alcanzar las metas.
Amor: los sentimientos expresados ayudarán a superar barreras en la relación.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: será importante verificar cierta información para evitar riesgos.
Amor: momento propicio para las parejas; reconciliación o un nuevo comienzo.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: surgirán problemas que exigirán de su creatividad para resolverlos.
Amor: nacerá una atracción inesperada en el trabajo; las barreras caerán y habrá romance.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: acelerar los tiempos no será garantía de mejoras en el trabajo.
Amor: con sinceridad, un error del pasado dejará de ser un problema.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: la gente maliciosa dejará de ser un obstáculo y todo comenzará a fluir.
Amor: será el momento propicio para realizar cambios necesarios en la pareja.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: un escenario cambiante le permitirá considerar nuevos caminos.
Amor: alguien de su entorno se sentirá atraído por su encanto; posible romance.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: la inercia del entorno no favorecerá su proyecto, pero se enfocará en sus metas.
Amor: aceptar lo flexible y dejar lo rígido será vital para que la relación perdure.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: surgirá una iniciativa que podría abrir el camino hacia su independencia.
Amor: propicio para la reconciliación o iniciar un nuevo comienzo con calidez.
Si usted cumple años hoy es una persona muy sensible, con tendencia a brillar con luz propia en las reuniones.