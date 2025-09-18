Horóscopo de hoy jueves 18 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: tendrá serenidad para resolver situaciones difíciles y todo funcionará mejor.

Amor: disfrutará momentos plenos que disipan dudas y confusión; encanto sin límites.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: el proyecto en el que trabaja cobrará relevancia. Su idea será valorada.

Amor: un altibajo emocional podría alterar la calma y provocar conflictos.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: controlar los pequeños gastos será la clave de su éxito.

Amor: en un nuevo entorno, su encanto brillará y atraerá a alguien especial.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: concretará un proyecto inesperado que resultará muy destacado.

Amor: la calidez mutua crece y fortalece la pareja, que avanza hacia la madurez.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: resolver los conflictos con rapidez le permitirá alcanzar las metas.

Amor: los sentimientos expresados ayudarán a superar barreras en la relación.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: será importante verificar cierta información para evitar riesgos.

Amor: momento propicio para las parejas; reconciliación o un nuevo comienzo.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: surgirán problemas que exigirán de su creatividad para resolverlos.

Amor: nacerá una atracción inesperada en el trabajo; las barreras caerán y habrá romance.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: acelerar los tiempos no será garantía de mejoras en el trabajo.

Amor: con sinceridad, un error del pasado dejará de ser un problema.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: la gente maliciosa dejará de ser un obstáculo y todo comenzará a fluir.

Amor: será el momento propicio para realizar cambios necesarios en la pareja.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: un escenario cambiante le permitirá considerar nuevos caminos.

Amor: alguien de su entorno se sentirá atraído por su encanto; posible romance.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: la inercia del entorno no favorecerá su proyecto, pero se enfocará en sus metas.

Amor: aceptar lo flexible y dejar lo rígido será vital para que la relación perdure.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: surgirá una iniciativa que podría abrir el camino hacia su independencia.

Amor: propicio para la reconciliación o iniciar un nuevo comienzo con calidez.

Si usted cumple años hoy es una persona muy sensible, con tendencia a brillar con luz propia en las reuniones.