Vida
Horóscopo de hoy jueves 19 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: surgirá una traba imprevista en un proyecto ya terminado, pero logrará superarla.
Amor: desplegará su encanto y atraerá la atención de alguien interesante.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: se apartará de personas poco confiables; la situación mejorará y llegará el éxito.
Amor: le convencerán de dejar la obstinación y la relación cambiará para bien.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: con intuición y apoyo oportuno desactivará trabas que frenan su crecimiento.
Amor: la seducción se renovará y ayudará a reparar el desgaste en la relación.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: nueva información modificará sus planes, pero será una experiencia enriquecedora.
Amor: un viaje o reunión devolverá la calidez y favorecerá la armonía.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: los resultados no coincidirán con lo previsto, pero superará las dificultades con brillantez.
Amor: conocerá a alguien irresistible; posible inicio de romance.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: asuntos pendientes acumulados no serán buen antecedente, pero sabrá resolverlos.
Amor: al expresar sus sentimientos, los malentendidos quedarán aclarados.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para mejorar aspectos técnicos o comerciales; será reconocido.
Amor: un lugar apacible propiciará un nuevo comienzo en la relación.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una actitud impulsiva no ayudará en tarea compleja; conviene actuar con cautela.
Amor: el diálogo sereno permitirá que su pareja reconozca errores.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: actuará con realismo y energía; los logros se acumularán.
Amor: postergar una decisión afectará la armonía, pero habrá nueva oportunidad.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una propuesta inesperada reactivará una idea antigua.
Amor: invitará a su pareja a un evento inolvidable y recuperarán la ternura.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: conviene tomar en serio las ideas ajenas para evitar resentimientos.
Amor: expresar lo que no comparte en la relación ayudará a madurar.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: recibirá reconocimiento por su esfuerzo y se sentirá satisfecho.
Amor: dejará atrás la melancolía y la intimidad se llenará de calidez.
Si usted cumple años hoy es una persona polémica y enamoradiza. Busca un compromiso duradero.