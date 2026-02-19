Horóscopo de hoy jueves 19 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirá una traba imprevista en un proyecto ya terminado, pero logrará superarla.

Amor: desplegará su encanto y atraerá la atención de alguien interesante.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se apartará de personas poco confiables; la situación mejorará y llegará el éxito.

Amor: le convencerán de dejar la obstinación y la relación cambiará para bien.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: con intuición y apoyo oportuno desactivará trabas que frenan su crecimiento.

Amor: la seducción se renovará y ayudará a reparar el desgaste en la relación.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: nueva información modificará sus planes, pero será una experiencia enriquecedora.

Amor: un viaje o reunión devolverá la calidez y favorecerá la armonía.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: los resultados no coincidirán con lo previsto, pero superará las dificultades con brillantez.

Amor: conocerá a alguien irresistible; posible inicio de romance.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes acumulados no serán buen antecedente, pero sabrá resolverlos.

Amor: al expresar sus sentimientos, los malentendidos quedarán aclarados.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para mejorar aspectos técnicos o comerciales; será reconocido.

Amor: un lugar apacible propiciará un nuevo comienzo en la relación.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una actitud impulsiva no ayudará en tarea compleja; conviene actuar con cautela.

Amor: el diálogo sereno permitirá que su pareja reconozca errores.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: actuará con realismo y energía; los logros se acumularán.

Amor: postergar una decisión afectará la armonía, pero habrá nueva oportunidad.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una propuesta inesperada reactivará una idea antigua.

Amor: invitará a su pareja a un evento inolvidable y recuperarán la ternura.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: conviene tomar en serio las ideas ajenas para evitar resentimientos.

Amor: expresar lo que no comparte en la relación ayudará a madurar.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: recibirá reconocimiento por su esfuerzo y se sentirá satisfecho.

Amor: dejará atrás la melancolía y la intimidad se llenará de calidez.

Si usted cumple años hoy es una persona polémica y enamoradiza. Busca un compromiso duradero.