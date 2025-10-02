Horóscopo de hoy jueves 2 de octubre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos pendientes y el proyecto anhelado aparecerá. Surge beneficio.

Amor: momento para escuchar las cosas que poco a poco se convertirán en reclamos.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: se avecina un cambio favorable aunque el entorno crea lo contrario.

Amor: la demanda afectiva hará que se sienta cómodo y dispuesto a retribuir con creces.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: llegará sorpresivo éxito de un proyecto al que parecía faltarle méritos.

Amor: surgirán momentos felices en encuentros agradables por pequeñas atenciones.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: no tendrá dudas para generar cambios drásticos, pero el entorno se quejará.

Amor: la distancia se disolverá cuando conozca a esa persona que quiere acercarse.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: surgirá propuesta que promete beneficios interesantes, pero en un largo plazo.

Amor: una discusión enriquecerá a la pareja y generará armonía y un nuevo comienzo.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: será positivo mantener el rumbo, aunque habrá que hacer ajustes al proyecto.

Amor: notará un cambio positivo en su interior que transformará la relación.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: una exigencia le pondrá frente a un desafío que resolverá con solidez.

Amor: querrá proponer una nueva etapa en la relación y prolongar la dulce intimidad.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: ciertas circunstancias indican que se avecinan los cambios esperados.

Amor: momento para dejar atrás las palabras y preferir el lenguaje de los gestos.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: el entorno comprenderá que necesita de su experiencia.

Amor: ante cierta incertidumbre y confusión, dejará de lado la obstinación para dialogar.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: la confianza en sus ideas crecerá y los beneficios surgirán pronto.

Amor: su sensible corazón evitará los roces y buscará hacer las paces en la pareja.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: ciertas promesas no se cumplirán y le obligarán a revisar un proyecto.

Amor: sorprenderá a su pareja con una propuesta genial y las cosas empezarán a cambiar.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: si escucha a los que insisten en poner los pies sobre la tierra, todo mejorará.

Amor: una frase impulsiva podría herir a su pareja, pero lo reparará con gran afecto.

Si usted cumple años hoy es una persona alegre y tímida. Su bajo perfil confunde, pero en confianza es muy cariñosa.