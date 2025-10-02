vida
Horóscopo de hoy jueves 2 de octubre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: resolverá asuntos pendientes y el proyecto anhelado aparecerá. Surge beneficio.
Amor: momento para escuchar las cosas que poco a poco se convertirán en reclamos.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: se avecina un cambio favorable aunque el entorno crea lo contrario.
Amor: la demanda afectiva hará que se sienta cómodo y dispuesto a retribuir con creces.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: llegará sorpresivo éxito de un proyecto al que parecía faltarle méritos.
Amor: surgirán momentos felices en encuentros agradables por pequeñas atenciones.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: no tendrá dudas para generar cambios drásticos, pero el entorno se quejará.
Amor: la distancia se disolverá cuando conozca a esa persona que quiere acercarse.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: surgirá propuesta que promete beneficios interesantes, pero en un largo plazo.
Amor: una discusión enriquecerá a la pareja y generará armonía y un nuevo comienzo.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: será positivo mantener el rumbo, aunque habrá que hacer ajustes al proyecto.
Amor: notará un cambio positivo en su interior que transformará la relación.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: una exigencia le pondrá frente a un desafío que resolverá con solidez.
Amor: querrá proponer una nueva etapa en la relación y prolongar la dulce intimidad.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: ciertas circunstancias indican que se avecinan los cambios esperados.
Amor: momento para dejar atrás las palabras y preferir el lenguaje de los gestos.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: el entorno comprenderá que necesita de su experiencia.
Amor: ante cierta incertidumbre y confusión, dejará de lado la obstinación para dialogar.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: la confianza en sus ideas crecerá y los beneficios surgirán pronto.
Amor: su sensible corazón evitará los roces y buscará hacer las paces en la pareja.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: ciertas promesas no se cumplirán y le obligarán a revisar un proyecto.
Amor: sorprenderá a su pareja con una propuesta genial y las cosas empezarán a cambiar.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: si escucha a los que insisten en poner los pies sobre la tierra, todo mejorará.
Amor: una frase impulsiva podría herir a su pareja, pero lo reparará con gran afecto.
Si usted cumple años hoy es una persona alegre y tímida. Su bajo perfil confunde, pero en confianza es muy cariñosa.