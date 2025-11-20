Horóscopo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: habrá evaluaciones que cambiarán rutinas, pero resultarán favorables.

Amor: un acercamiento le permitirá conocer a una bella persona y podría iniciarse una relación.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: resolverá problemas con éxito y gente influyente comenzará a darle un lugar.

Amor: su fuerte encanto generará una relación cálida que armonizará cada momento.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: los desacuerdos en el entorno provocarán demoras o postergaciones.

Amor: la relación romántica requerirá paciencia y comprensión; todo estará bien.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: sucesión de fallas le hará valorar ideas nuevas que alguien propone.

Amor: momento de plenitud; la pareja disfrutará dulces vivencias en la intimidad.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: terminarán discusiones y fastidios; su esfuerzo será reconocido.

Amor: su encanto se percibirá cautivante y llegará una invitación muy esperada.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: dificultad para separar prioridades, pero finalmente lo resolverá.

Amor: su corazón vibrará ante cierta persona que se acerca; cálido romance en puerta.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: se avecina una etapa de crecimiento y deberá estar preparado.

Amor: compartir actividad física fortalecerá la intimidad y las dulces vivencias.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: su intuición será acertada para evitar resultados adversos.

Amor: la brillante conducta de alguien le seducirá y un amable gesto le atrapará.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: aunque todo parezca mal, corregirá fallas y cambiará el panorama.

Amor: encontrará a quien comprenda sus deseos íntimos; romance posible.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la rutina acabará en áreas dinámicas y habrá motivo para celebrar.

Amor: con afecto suavizará la rigidez y la pareja recuperará armonía.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: conviene evitar opiniones apresuradas para no generar conflictos.

Amor: una circunstancia propiciará sinceridad y traerá alivio emocional.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: el entorno no dará soluciones, pero usted igual alcanzará sus metas.

Amor: su intento de acercarse a cierta persona será exitoso y un romance podría nacer.

Si usted cumple años hoy es una persona gustosa de fiestas y reuniones. También disfruta de la naturaleza y del amor.