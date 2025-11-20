vida
Horóscopo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: habrá evaluaciones que cambiarán rutinas, pero resultarán favorables.
Amor: un acercamiento le permitirá conocer a una bella persona y podría iniciarse una relación.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: resolverá problemas con éxito y gente influyente comenzará a darle un lugar.
Amor: su fuerte encanto generará una relación cálida que armonizará cada momento.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: los desacuerdos en el entorno provocarán demoras o postergaciones.
Amor: la relación romántica requerirá paciencia y comprensión; todo estará bien.
CÁNCER (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: sucesión de fallas le hará valorar ideas nuevas que alguien propone.
Amor: momento de plenitud; la pareja disfrutará dulces vivencias en la intimidad.
LEO (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: terminarán discusiones y fastidios; su esfuerzo será reconocido.
Amor: su encanto se percibirá cautivante y llegará una invitación muy esperada.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: dificultad para separar prioridades, pero finalmente lo resolverá.
Amor: su corazón vibrará ante cierta persona que se acerca; cálido romance en puerta.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: se avecina una etapa de crecimiento y deberá estar preparado.
Amor: compartir actividad física fortalecerá la intimidad y las dulces vivencias.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: su intuición será acertada para evitar resultados adversos.
Amor: la brillante conducta de alguien le seducirá y un amable gesto le atrapará.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: aunque todo parezca mal, corregirá fallas y cambiará el panorama.
Amor: encontrará a quien comprenda sus deseos íntimos; romance posible.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: la rutina acabará en áreas dinámicas y habrá motivo para celebrar.
Amor: con afecto suavizará la rigidez y la pareja recuperará armonía.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: conviene evitar opiniones apresuradas para no generar conflictos.
Amor: una circunstancia propiciará sinceridad y traerá alivio emocional.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: el entorno no dará soluciones, pero usted igual alcanzará sus metas.
Amor: su intento de acercarse a cierta persona será exitoso y un romance podría nacer.
Si usted cumple años hoy es una persona gustosa de fiestas y reuniones. También disfruta de la naturaleza y del amor.